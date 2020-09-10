Как растут вулканы после гибели: новое исследование

Вулканы рождаются и умирают, а затем снова растут на своих останках. Порой распад вулкана сопровождается катастрофическими последствиями, как это было в недавнем случае с Анак-Кракатау в 2018 году. Фланг вулкана обрушился, соскользнув в море. В результате цунами погибло несколько сотен человек на побережье Индонезии.

Продолжение вулканической активности после обрушения до сих пор не было подробно задокументировано. Теперь российские вулканологи во главе с Алиной Шевченко и ученые из Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ) представили результаты серии фотограмметрических данных за семь десятилетий для вулкана Безымянный на Камчатке. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Восточный сектор Безымянного обрушился в 1956 году. Это событие сопровождалось мощнейшим извержением, в результате которого одна из обломочных лавин на скорости 60 м/c проделала путь в 22 километра, сметая все на своем пути. Высота облака извержения достигла около 35 километров.