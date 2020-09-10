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Природа

Как растут вулканы после гибели: новое исследование

National Geographic Россия
10 сентября 2020
Вулкан Безымянный
Фото: GFZ
Стадии формирования нового вулкана на останках старого были впервые подробно задокументированы и описаны.

Вулканы рождаются и умирают, а затем снова растут на своих останках. Порой распад вулкана сопровождается катастрофическими последствиями, как это было в недавнем случае с Анак-Кракатау в 2018 году. Фланг вулкана обрушился, соскользнув в море. В результате цунами погибло несколько сотен человек на побережье Индонезии.

Продолжение вулканической активности после обрушения до сих пор не было подробно задокументировано. Теперь российские вулканологи во главе с Алиной Шевченко и ученые из Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ) представили результаты серии фотограмметрических данных за семь десятилетий для вулкана Безымянный на Камчатке. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment. 

Восточный сектор Безымянного обрушился в 1956 году. Это событие сопровождалось мощнейшим извержением, в результате которого одна из обломочных лавин на скорости 60 м/c проделала путь в 22 километра, сметая все на своем пути. Высота облака извержения достигла около 35 километров. 

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Визуализация роста вулкана на разных стадиях после обрушения
Фото: GFZ
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a: Расположение вулкана Безымянный в Ключевской сопке (на вставке расположение на вулкане Камчатка); b: Рельеф Безымянного; с: Состояние вулкана в 1909 году. На снимке виден «шрам» от более раннего, хотя и меньшего обрушения; ее раннего, хотя и меньшего обрушения; d: Извержение 30 марта 1956 года; е: Безымянный в августе 1956 года; f: Безымянный 13 апреля 2019 года.
Фото: GFZ

Сразу после обрушения началось формирование нового купола вулкана, который брал начало в разных жерлах на расстоянии около 400 метров друг от друга. Через два десятилетия активность стала более интенсивной, а жерла мигрировали на расстояние примерно 200 метров. Через 50 лет деятельность была сосредоточена на единственном жерле, которое позволило вырасти новому крутому конусу.

Исследователи отмечают, что на сегодня средняя скорость роста вулкана составляет около 26 400 кубических метров в день, что эквивалентно примерно 1000 большим самосвалам. Результаты работы исследователей позволят предсказать, когда вулканическое здание снова достигнет критической высоты, после чего может снова рухнуть под собственным весом. Численное моделирование также объясняет изменения напряжения внутри вулканической породы и последующую миграцию жерл извержения.

«Наши результаты показывают, что распад и повторный рост вулкана оказывает большое влияние на пути движения магмы в глубине», — Томас Уолтер, соавтор иследования.

Вулкан Безымянный расположен примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского на восточном побережье Камчатки. Кратер вулкана расположен на высоте 2,9 тысячи метров. В марте 2019 года Безымянный выбросил в воздух столб пепла высотой в 15 километров, а его сосед вулкан Шивелуч в 4 километра.

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