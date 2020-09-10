Как растут вулканы после гибели: новое исследование

Вулканы рождаются и умирают, а затем снова растут на своих останках. Порой распад вулкана сопровождается катастрофическими последствиями, как это было в недавнем случае с Анак-Кракатау в 2018 году. Фланг вулкана обрушился, соскользнув в море. В результате цунами погибло несколько сотен человек на побережье Индонезии.
Продолжение вулканической активности после обрушения до сих пор не было подробно задокументировано. Теперь российские вулканологи во главе с Алиной Шевченко и ученые из Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ) представили результаты серии фотограмметрических данных за семь десятилетий для вулкана Безымянный на Камчатке. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.
Восточный сектор Безымянного обрушился в 1956 году. Это событие сопровождалось мощнейшим извержением, в результате которого одна из обломочных лавин на скорости 60 м/c проделала путь в 22 километра, сметая все на своем пути. Высота облака извержения достигла около 35 километров.
Сразу после обрушения началось формирование нового купола вулкана, который брал начало в разных жерлах на расстоянии около 400 метров друг от друга. Через два десятилетия активность стала более интенсивной, а жерла мигрировали на расстояние примерно 200 метров. Через 50 лет деятельность была сосредоточена на единственном жерле, которое позволило вырасти новому крутому конусу.
Исследователи отмечают, что на сегодня средняя скорость роста вулкана составляет около 26 400 кубических метров в день, что эквивалентно примерно 1000 большим самосвалам. Результаты работы исследователей позволят предсказать, когда вулканическое здание снова достигнет критической высоты, после чего может снова рухнуть под собственным весом. Численное моделирование также объясняет изменения напряжения внутри вулканической породы и последующую миграцию жерл извержения.
Вулкан Безымянный расположен примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского на восточном побережье Камчатки. Кратер вулкана расположен на высоте 2,9 тысячи метров. В марте 2019 года Безымянный выбросил в воздух столб пепла высотой в 15 километров, а его сосед вулкан Шивелуч в 4 километра.
Узнайте, как кипит жизнь вокруг Этны – самого активного вулкана в мире.