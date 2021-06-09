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«Дикая природа России»
Природа

Как развивается эмбрион мыши: видео

Анастасия Баринова
09 июня 2021
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Фото: Lisa Roe/Flickr.com
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Фото: Mark Fowler/Flickr.com
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Фото: Pacific Southwest Region USFWS/Flickr.com
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Фото: Wilfbuck/Flickr.com
Развитие современных технологий позволило впервые проследить развитие эмбриона на самых первых этапах его формирования. Опыт проводился на мышах, но открытие поможет специалистам, изучающим фертильность живых организмов.

Исследование было проведено учеными из Европейской молекулярно-биологической лаборатории (EMBL) в немецком городе Гейдельберг. Мыши, ставшие участниками экспериментов, не пострадали: для научной работы применялась созданная в EMBL техника микроскопии светового листа. Это метод, при котором излучение проходит через образец, освещая только отображаемую его часть, что сводит повреждение тканей к минимуму, позволяя притом делать динамические снимки.

Первые опыты проводились на мухах, а в рамках новой научной работы немецкие микробиологи поместили в микроскоп эмбрионы генетически модифицированных мышей, ядра которых были помечены флуоресцентным белком. Затем было снято видео, демонстрирующее развитие эмбриона в течение первых 6 клеточных делений: до стадии 64 клеток.

Это позволило понять, в какой момент определяется дальнейшая судьба клеток: когда часть из них разделится на клетки наружного слоя (плаценту), а другая — на внутреннюю массу, которая будет основой организма. Выяснилось, что роли начинают распределяться после стадии 8 клеток: тогда происходит деление в направлении, перпендикулярном поверхности зародыша. Располагающиеся ближе к поверхности клетки модифицируются в плацентарные, окружая те, что превращаются затем в стволовые клетки эмбриона.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Methods; его авторы утверждают, что новые знания помогут в изучении вопросов фертильности и репродукции многих других организмов.

Узнайте о самых странных экспериментах с эмбрионами.

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