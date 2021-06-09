Как развивается эмбрион мыши: видео

Исследование было проведено учеными из Европейской молекулярно-биологической лаборатории (EMBL) в немецком городе Гейдельберг. Мыши, ставшие участниками экспериментов, не пострадали: для научной работы применялась созданная в EMBL техника микроскопии светового листа. Это метод, при котором излучение проходит через образец, освещая только отображаемую его часть, что сводит повреждение тканей к минимуму, позволяя притом делать динамические снимки.

Первые опыты проводились на мухах, а в рамках новой научной работы немецкие микробиологи поместили в микроскоп эмбрионы генетически модифицированных мышей, ядра которых были помечены флуоресцентным белком. Затем было снято видео, демонстрирующее развитие эмбриона в течение первых 6 клеточных делений: до стадии 64 клеток.