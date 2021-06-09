Как развивается эмбрион мыши: видео

Исследование было проведено учеными из Европейской молекулярно-биологической лаборатории (EMBL) в немецком городе Гейдельберг. Мыши, ставшие участниками экспериментов, не пострадали: для научной работы применялась созданная в EMBL техника микроскопии светового листа. Это метод, при котором излучение проходит через образец, освещая только отображаемую его часть, что сводит повреждение тканей к минимуму, позволяя притом делать динамические снимки.
Первые опыты проводились на мухах, а в рамках новой научной работы немецкие микробиологи поместили в микроскоп эмбрионы генетически модифицированных мышей, ядра которых были помечены флуоресцентным белком. Затем было снято видео, демонстрирующее развитие эмбриона в течение первых 6 клеточных делений: до стадии 64 клеток.
Это позволило понять, в какой момент определяется дальнейшая судьба клеток: когда часть из них разделится на клетки наружного слоя (плаценту), а другая — на внутреннюю массу, которая будет основой организма. Выяснилось, что роли начинают распределяться после стадии 8 клеток: тогда происходит деление в направлении, перпендикулярном поверхности зародыша. Располагающиеся ближе к поверхности клетки модифицируются в плацентарные, окружая те, что превращаются затем в стволовые клетки эмбриона.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Methods; его авторы утверждают, что новые знания помогут в изучении вопросов фертильности и репродукции многих других организмов.
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