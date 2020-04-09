Как рыбы выбирают партнера для секса

Австралийские биологи на протяжении нескольких лет исследуют механизмы спаривания у рыбок. Для опытов были выбраны хольбрукские гамбузии (Gambusia holbrooki) – вид живородящих лучеперых рыб семейства пецилиевых. Они распространены в водоемах Австралии; их также нередко содержат в домашних условиях. Первые эксперименты проводились в 2009 году; с их результатами можно познакомиться в журнале Biology Letters, пишет The Sydney Morning Herald.

В природе у этих рыб, имеющих размер от 16 до 24 мм, на половой орган приходится 30% от длины тела. В рамках поставленной задачи ученые хирургическим способом уменьшали гениталии у самцов гамбузии на 1-25%. Биологи подчеркивают, что на жизни и здоровье рыб это не отразилось. Затем самцов подсаживали к самкам. Оказалось, что при встрече с крупной особью самки выберут партнера с более крупными гениталиями. Однако для гамбузий, имеющих средние показатели по размеру тела, размер половых органов оказывался не важен: самки отдавали им предпочтение в любом случае.

Итоги экспериментов не прояснили цель исследования, и оно было продолжено. Новая работа, которая также проводилась на примере хольбрукских гамбузий, подтвердила вывод о том, что размер гениталий не имеет значения. На этот раз детородный орган 173 самцов был изменен в сторону увеличения методом редактирования генома, но 165 участниц эксперимента не оценили нововведение.

Ученым так и не удалось установить, какими критериями самки рыбок руководствуются при выборе партнера; выяснилось лишь, что одинаковые шансы на спаривание получили все самцы. Не было обнаружено и никакой связи между размерами гениталий и успешности оплодотворения.

Узнайте об интеллектуальных способностях аквариумных рыбок.