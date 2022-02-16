Как самку горбатого кита спасали от мусорного плена: видео

Спасательная операция была проведена в кратчайшие сроки.

Океанологи Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили самку горбатого кита (Megaptera novaeangliae) у побережья Гавайев в Национальном морском заповеднике горбатых китов. Она плавала рядом с самцом и детенышем, но запуталась в веревке со связкой прибрежного мусора.

Поскольку в США запрещено приближаться к горбатым китам, спасательной группе потребовалось взять специальное федеральное разрешение на операцию по освобождению морского млекопитающего от мусора.

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С помощью специальных инструментов спасателям удалось освободить животное. Оказалось, что самка кита намотала на себя около 152 метров веревок и около 10 метров лески! После освобождения китовое семейство продолжило свой путь.

«Оказавшись на свободе, мать и детеныш успокоились, при этом китенок спрятался под бок матери. Проведенная операция по освобождению кита помогла сохранить жизнь им обоим», – говорится в заявлении NOAA.

В декабре прошлого года наблюдатели сообщали о запутавшейся в мусоре беременной самке гладкого кита (Eubalaena glacialis). К сожалению, ученым не удалось помочь этому животному, и ей пришлось рожать, оставаясь в «оковах».