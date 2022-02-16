Рейтинг@Mail.ru

авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Как самку горбатого кита спасали от мусорного плена: видео

National Geographic Россия

Фото: NOAA
Фото: NOAA

Фото: NOAA

Спасательная операция была проведена в кратчайшие сроки.

Океанологи Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили самку горбатого кита (Megaptera novaeangliae) у побережья Гавайев в Национальном морском заповеднике горбатых китов. Она плавала рядом с самцом и детенышем, но запуталась в веревке со связкой прибрежного мусора. 

Поскольку в США запрещено приближаться к горбатым китам, спасательной группе потребовалось взять специальное федеральное разрешение на операцию по освобождению морского млекопитающего от мусора. 

С помощью специальных инструментов спасателям удалось освободить животное. Оказалось, что самка кита намотала на себя около 152 метров веревок и около 10 метров лески! После освобождения китовое семейство продолжило свой путь.

«Оказавшись на свободе, мать и детеныш успокоились, при этом китенок спрятался под бок матери. Проведенная операция по освобождению кита помогла сохранить жизнь им обоим», – говорится в заявлении NOAA.

В декабре прошлого года наблюдатели сообщали о запутавшейся в мусоре беременной самке гладкого кита (Eubalaena glacialis). К сожалению, ученым не удалось помочь этому животному, и ей пришлось рожать, оставаясь в «оковах».

Читайте также

Как самку горбатого кита спасали от мусорного плена: видео

Зачем этих тараканов превратили в киборгов?

За что компанию Илона Маска обвиняют в жестоком обращении с животными?

Львицы подкрадываются к спящим детенышам гиены: видео

Зоопарк устроил для капибар романтический ужин: видео

Рекомендации

Карта, Россия

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц
Планета Земля

«Китовый берег»: первый круглогодичный глэмпинг в Заполярье