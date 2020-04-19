Как сделать шмелей счастливыми: видео

Исследование проводили энтомологи из лондонского Университета Королевы Марии; его результаты опубликованы в журнале Science.

Ученые рассматривали связь эмоций и изменения поведения. Известно, что счастливый человек даже в сложных ситуациях сохраняет оптимизм, а новых людей воспринимает дружелюбно и не ждет подвоха. Временный подъем настроения могут дать шоколад, бананы, орехи и другие продукты, вырабатывающие один из «гормонов счастья» дофамин. Чтобы узнать, способны ли насекомые ощущать эмоции, энтомологи провели серию экспериментов.

На первом этапе они обеспечили 24 шмелям доступ к цилиндрам с чистой или с подслащенной водой. В каждом случае цилиндр имел свой цвет, и насекомые быстро поняли, к какому из них следует лететь за сладкой, а к какому — за простой водой. После этого емкости закрыли, а между ними поместили цилиндр, окрашенный в промежуточный цвет — чтобы «сбить шмелей с толку». Половине участников эксперимента дали воду с сильной концентрацией сахара, а затем всех шмелей выпустили к цилиндрам.

Насекомые с «сахарным допингом» продемонстрировали оптимизм: они забрались в промежуточный контейнер быстрее, как если бы они точно знали, что внутри их ждет лакомство. Кроме того, ученые установили, что сладости помогают шмелям быстрее избавиться от последствий стресса. В лабораторных условиях было сымитировано нападение естественного врага: 35 шмелей слегка сжимали специальным устройством, по аналогии с захватом пауков-бокоходов (Thomisidae). Шмели, получившие сахар, в четыре раза быстрее избавлялись от «врага» и возвращались к кормушке.