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Природа

Как сделать шмелей счастливыми: видео

Анастасия Баринова
19 апреля 2020
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Фото: Alvesgaspar/Wikipedia
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Фото: Sffubs/Wikipedia
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Фото: Tony Wills/Wikipedia
Наличие эмоций характерно не только для людей, но и для животных. Насекомых в качестве объекта, испытывающего перепады настроения, обычно не рассматривают, но британские ученые доказали ошибочность этого исключения.

Исследование проводили энтомологи из лондонского Университета Королевы Марии; его результаты опубликованы в журнале Science.

Ученые рассматривали связь эмоций и изменения поведения. Известно, что счастливый человек даже в сложных ситуациях сохраняет оптимизм, а новых людей воспринимает дружелюбно и не ждет подвоха. Временный подъем настроения могут дать шоколад, бананы, орехи и другие продукты, вырабатывающие один из «гормонов счастья» дофамин. Чтобы узнать, способны ли насекомые ощущать эмоции, энтомологи провели серию экспериментов.

На первом этапе они обеспечили 24 шмелям доступ к цилиндрам с чистой или с подслащенной водой. В каждом случае цилиндр имел свой цвет, и насекомые быстро поняли, к какому из них следует лететь за сладкой, а к какому — за простой водой. После этого емкости закрыли, а между ними поместили цилиндр, окрашенный в промежуточный цвет — чтобы «сбить шмелей с толку». Половине участников эксперимента дали воду с сильной концентрацией сахара, а затем всех шмелей выпустили к цилиндрам.

Насекомые с «сахарным допингом» продемонстрировали оптимизм: они забрались в промежуточный контейнер быстрее, как если бы они точно знали, что внутри их ждет лакомство. Кроме того, ученые установили, что сладости помогают шмелям быстрее избавиться от последствий стресса. В лабораторных условиях было сымитировано нападение естественного врага: 35 шмелей слегка сжимали специальным устройством, по аналогии с захватом пауков-бокоходов (Thomisidae). Шмели, получившие сахар, в четыре раза быстрее избавлялись от «врага» и возвращались к кормушке.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты говорят именно об ощущении счастья, а не о приливе энергии: на третьем этапе эксперимента шмелям давали препарат, блокирующий выработку дофамина, и разницы в их поведении отмечено не было. Таким образом, дофамин заряжает хорошим настроением и мотивирует совершать достижения не только людей, но и представителей семейства пчел.

Если вам нравятся шмели (а кому они не нравятся, чего уж там), то вот здесь мы писали про то, как они покоряют горные вершины.

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