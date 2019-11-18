Как съесть дикобраза: видеоинструкция от леопарда

Южноафриканский дикобраз (лат. Hystrix africaeaustralis) – самый крупный грызун Африки. Длина его тела может достигать 80 см, масса – 24 кг. Но хищники редко охотятся на него: тело дикобраза покрыто длинными колючками длиной до 50 см, толстыми оборонительными иглами длиной до 30 см и сплющенными щетинистыми волосками – настоящая броня против любого недруга! Пучок полых игл есть даже на хвосте.



Тем не менее леопарды и другие звери не упускают возможности попытать счастья и съесть грызуна при встрече – ведь острые иглы прикрывают тело дикобраза только со спины, и чтобы добраться до мягкой плоти на животе, его достаточно перевернуть. Но это все же требует некоторых усилий; к тому же, в процессе захвата можно получить нешуточные ранения.



Недавно в парке Крюгера на видео попал леопард, которому улыбнулась удача. Хищнику удалось поймать и убить дикобраза, но затем перед ним встала новая проблема: сразу же приступить к трапезе не получалось, и острые иглы все еще служили «барьером» между голодным зверем и мясом. Однако леопард так просто не сдался.