Как синий кит посмеялся над журналистами: видео

Съёмочная группа, в задачу которой входил рассказ о синих китах, во время экспедиции в Калифорнийском заливе так и не смогла встретить ни одного из них. Отведённое на работу время подходило к концу, и редакции пришлось согласиться на репортаж-лекцию о китах.

Известный журналист и зоолог Марк Карвардайн (Mark Carwardine), стоя на палубе исследовательского судна, рассказывал зрителям программы Big Blue Life о синих китах – самых больших современных животных.

Ему также пришлось объяснять, почему китов так трудно обнаружить, и почему в сегодняшнем выпуске нет ни одного из них. Едва он произнес эти слова, как из воды поднялся фонтан и в кадре показался синий кит. Он, видимо, не согласился с выводом журналиста.