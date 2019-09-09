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Природа

Как синий кит посмеялся над журналистами: видео

Анастасия Баринова
09 сентября 2019
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Фото: Gregory /Flickr.com
Синий кит элегантно «подшутил» над съемочной группой "Би-Би-Си", готовившей документальный фильм об этих млекопитающих.

Съёмочная группа, в задачу которой входил рассказ о синих китах, во время экспедиции в Калифорнийском заливе так и не смогла встретить ни одного из них. Отведённое на работу время подходило к концу, и редакции пришлось согласиться на репортаж-лекцию о китах.

Известный журналист и зоолог Марк Карвардайн (Mark Carwardine), стоя на палубе исследовательского судна, рассказывал зрителям программы Big Blue Life о синих китах – самых больших современных животных.

Ему также пришлось объяснять, почему китов так трудно обнаружить, и почему в сегодняшнем выпуске нет ни одного из них. Едва он произнес эти слова, как из воды поднялся фонтан и в кадре показался синий кит. Он, видимо, не согласился с выводом журналиста.

Калифорнийский залив – однo из мест, где чаще всего можно заметить китов. Впрочем, неудача, преследовавшая съёмочную группу, обернулась уникальным опытом.

Узайте больше о синих китах.

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