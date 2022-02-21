Как смерть одного редкого дельфина привела к исчезновению целой популяции в Камбодже

Последняя особь этого вида погибла в реке Меконг, запутавшись в рыболовных сетях.

В Камбодже популяция иравадийскиских дельфинов стала считаться вымершей после того, как ее последний представитель запутался в рыболовных сетях и погиб. Мертвого дельфина нашли на берегу реки Меконг в провинции Стунг Тренг.

Иравадийские дельфины (Orcaella brevirostris) — это редкие водные млекопитающие, вес которых колеблется от 114 до 143 килограммов, а длина — от 146 до 275 сантиметров. Отличительные черты этих животных — отсутствие «клюва» и гибкая шея. Пресноводные иравадийские дельфины встречаются в прибрежных водах Индийского океана, от Бенгальского залива до севера Австралии. Их популяции до недавнего времени существовали в трех реках: Айярвади (Мьянма), Махакам (Индонезия) и Меконг (Камбоджа).

Река Меконг простирается на 4 345 километров от Камбоджи до Мьянмы: это двенадцатая по длине река в мире и седьмая по длине в Азии. Иравадийские дельфины встречались лишь на небольшом участке Меконга длиной в 190 километров. По данным WWF, в 2011 году эта популяция млекопитающих насчитывала всего 85 особей и уже тогда находилась под высоким риском полного вымирания.

Представители волонтерской организации Blue Planet Society рассказали, что иравадийские дельфины не были классифицированы наукой как отдельный вид вплоть до 2005 года. Но уже тогда они находились на грани исчезновения.

«Чрезмерный вылов рыбы, загрязнение и деградация среды обитания нанесли ущерб водной флоре и фауне. К сожалению, мы можем ожидать, что эта тенденция сохранится до тех пор, пока мы не выделим полностью охраняемые территории для морских видов», — подчеркнули в Blue Planet Society.

Как отмечают в WWF, сегодня во всем мире существует всего пять видов речных дельфинов. При этом все они находятся под угрозой исчезновения. Ущерб популяциям этих млекопитающих наносят плотины и судоходство. Но наибольшую опасность для них представляют рыболовные снасти, в которых они легко могут запутаться и погибнуть.

Ранее сообщалось об открытии ученых, согласно которому у дельфинов-афалин (Tursiops truncatus) есть доминирующая сторона тела – правая. Причем выражено это свойство гораздо сильнее, чем у людей.