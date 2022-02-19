Как собаки узнают хозяев?

Ученые выяснили, что животные лучше всего реагируют на голос своего владельца и редко путают его с другими.
Собаки могут узнавать своих хозяев только по голосу, не используя зрение и обоняние. К таким выводам пришли ученые кафедры этологии Университета Этвеша Лоранда (ELTE) в Венгрии, результаты эксперимента опубликованы на портале SpringerLinc.
Для проведения исследования ученые пригласили в лабораторию 28 человек с их собаками. После этого хозяева животных спрятались за укрытиями, а собаки должны были их найти. В это время люди говорили между собой на отвлеченные темы либо зачитывали рецепты. В 82% случаев животным удалось обнаружить владельцев.
Кто научил собак «щенячьему взгляду»?
Чтобы убедиться, что собаки не использовали нюх для поиска хозяина, на последних этапах исследования ученые включали запись его голоса в укрытии, где прятался другой человек. Но собаки все равно использовали для ориентира именно голос, не полагаясь на обоняние. При этом животным чаще помогала громкость и высота тона, а тембр и звуковые манеры особой роли не играли.
Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, как собачий мозг реагирует на жесты, звуки и запахи. Оказалось, что почти всем животным одинаково нравятся еда и общение с человеком, они лучше реагируют на высокий тембр голоса и могут успокаиваться, когда играет музыка.