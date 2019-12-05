Как сохранить коралловые рифы с помощью 3-D технологий

Тропические рифостроящие кораллы начинают жизненный путь бездомными. Переливчатые личинки кораллов – планулы – дрейфуют у поверхности океана, прежде чем осесть на дно в поисках подходящего дома. Только если место идеально, они разовьются в полипы и образуют известковые скелеты, которые со временем срастутся в коралловый риф.

По прогнозам ЮНЕСКО, если выбросы углекислого газа не сократятся, коралловые рифы погибнут к концу столетия из-за повышения температуры и подкисления океана. Морской биолог Эбигейл Энглмэн хочет раскрыть секрет идеальной среды обитания для кораллов, чтобы рифы могли возродиться. «Форма имеет большое значение для жизни кораллового рифа», – говорит она. Риф защищает своих обитателей от хищников и ультрафиолетовых лучей, влияет на направление течений и потока питательных веществ. Чтобы найти такую идеальную форму, Энглмэн создала «дома» для оленерогих кораллов (акропор) на Мезоамериканском рифе у побережья Белиза, используя фотограмметрические карты.