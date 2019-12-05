Как сохранить коралловые рифы с помощью 3-D технологий
Тропические рифостроящие кораллы начинают жизненный путь бездомными. Переливчатые личинки кораллов – планулы – дрейфуют у поверхности океана, прежде чем осесть на дно в поисках подходящего дома. Только если место идеально, они разовьются в полипы и образуют известковые скелеты, которые со временем срастутся в коралловый риф.
По прогнозам ЮНЕСКО, если выбросы углекислого газа не сократятся, коралловые рифы погибнут к концу столетия из-за повышения температуры и подкисления океана. Морской биолог Эбигейл Энглмэн хочет раскрыть секрет идеальной среды обитания для кораллов, чтобы рифы могли возродиться. «Форма имеет большое значение для жизни кораллового рифа», – говорит она. Риф защищает своих обитателей от хищников и ультрафиолетовых лучей, влияет на направление течений и потока питательных веществ. Чтобы найти такую идеальную форму, Энглмэн создала «дома» для оленерогих кораллов (акропор) на Мезоамериканском рифе у побережья Белиза, используя фотограмметрические карты.
Кроме того, она распечатала 3-D пластиковые модели кораллов – 24 в натуральную величину и 24 поменьше – и прикрепила их к квадратным плиткам из арагонита (из этого минерала состоят скелеты кораллов) и погрузила их, а также 24 плитки без «кораллов» на трехметровую глубину. Год спустя на каждой из 72 плиток уже росли кораллы. Дальнейшие исследования покажут, какие из них привлекли больше личинок и, следовательно, лучше подходят для восстановления рифов. «Кораллы намного умнее, чем мы думаем, – считает Энглмэн. – Они могут перемещаться на небольшие расстояния, чтобы найти место получше». Ученый надеется, что в будущем с помощью спутников можно будет отслеживать, как изменяется форма рифов.