Как спасти котят с помощью кофе: видео

Житель канадской провинции Альберта Кендалл Дивиш (Kendall Diwisch), объезжая скважины, заметил возле одной из проселочных дорог трех жалобно пищащих котят. Он остановил машину и подошел, чтобы лучше их рассмотреть, и это спасло малышам жизнь. Оказалось, что двое из них вмерзли хвостами в лед и, судя по всему, провели на морозе всю ночь. Третий мог передвигаться, но оставался рядом – так было теплее.



Сначала водитель попытался вызволить животных из ледяного плена своими силами, но у него это не вышло. Поэтому мужчина принес термос с горячим кофе и начал осторожно поливать им снег. Вскоре малыши были освобождены.