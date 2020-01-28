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Природа

Как спасти котят с помощью кофе: видео

Анастасия Баринова
28 января 2020
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Фото: Kendall Diwisch/Facebook
Объезжая участки со скважинами, нефтяник заметил животных, попавших в беду.

Житель канадской провинции Альберта Кендалл Дивиш (Kendall Diwisch), объезжая скважины, заметил возле одной из проселочных дорог трех жалобно пищащих котят. Он остановил машину и подошел, чтобы лучше их рассмотреть, и это спасло малышам жизнь. Оказалось, что двое из них вмерзли хвостами в лед и, судя по всему, провели на морозе всю ночь. Третий мог передвигаться, но оставался рядом – так было теплее.

Сначала водитель попытался вызволить животных из ледяного плена своими силами, но у него это не вышло. Поэтому мужчина принес термос с горячим кофе и начал осторожно поливать им снег. Вскоре малыши были освобождены.

Кендалл взял их домой, накормил и разместил объявление для желающих заботиться о котятах дальше. Реакция последовала незамедлительно – котятам не просто нашли новый дом: новый владелец возьмет всех троих, не разлучая.

Посмотрите на аллигаторов, которые вмерзли в лед.