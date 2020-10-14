Как светлякам удается синхронизировать свое мерцание?

Каждый год в течение всего двух коротких недель в июне в лесах на юго-востоке США происходит невероятное явление. Стаи тысяч самцов светлячков взлетают в сумерках, а их брюшки ярко вспыхивают в захватывающем дух синхронизированном брачном шоу.

Это настолько загадочно, насколько красиво. На протяжении как минимум столетий люди во всем мире задавались вопросом, как эти жуки координируют свои световые танцы. Объяснения варьировались от ветра, обнажающего светящиеся брюшки животных, до простого совпадения. В 1917 году высказывалось предположение, что это была всего лишь иллюзия, порожденная морганием зрителя.

С тех пор исследования показали, что синхронизация действительно существует. А математические модели показали, как синхронность вспышек светлячков развивается с течением времени. Но механизм, посредством которого произошла эта синхронизация, оставался неуловимым. Ученые из университета Колорадо (Боулдер, США) во главе с физиком Рафаэлем Сарфати попытались понять, как у светляков вида Photinus carolinus происходит синхронизация свечения. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Royal Society Interface.