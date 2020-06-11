Как устроен хвост гремучей змеи: видео

Ядовитые змеи из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых с «трещоткой» на хвосте называются настоящими гремучниками (Crotalus). Род насчитывает 36 видов, обитают эти змеи только на американских континентах.
Настоящие гремучники в среднем не превышают в длину метра, хотя в отдельных видах встречаются двухметровые особи. Их хвостовой погремок, сформированный из ороговелых кольцеподобных образований, при вибрации издает громкий треск. «Звукового отростка» нет только у единственного из представителей рода — каталинского гремучника (Crotalus catalinensis), а также у молодых особей.
Изучая этих пресмыкающихся, ученые установили, что они становятся способны производить звук после того, как к первому кольцу прирастает второе, однако величина «трещотки» не связана с возрастом змеи. Дело в том, что эта часть хвоста обновляется каждый раз, когда гремучник сбрасывает кожу, но происходить это может и один раз в году, и несколько: в зависимости от питания и условий жизни. Кроме того, змея своевременно заменяет свои поврежденные участки — и в том числе достаточно уязвимую оконечность хвоста. Но с каждым обновлением количество колец может увеличиваться.
Хвост внутри полый; звук производится вследствие трения этих ороговелых колец друг о друга. Убедиться в этом можно с помощью познавательного видео, показывающего устройство «трещотки» гремучника.
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