Как устроен хвост гремучей змеи: видео

Ядовитые змеи из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых с «трещоткой» на хвосте называются настоящими гремучниками (Crotalus). Род насчитывает 36 видов, обитают эти змеи только на американских континентах.

Настоящие гремучники в среднем не превышают в длину метра, хотя в отдельных видах встречаются двухметровые особи. Их хвостовой погремок, сформированный из ороговелых кольцеподобных образований, при вибрации издает громкий треск. «Звукового отростка» нет только у единственного из представителей рода — каталинского гремучника (Crotalus catalinensis), а также у молодых особей.