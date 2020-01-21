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Природа

Как устроена лесная «социальная сеть» приморского нацпарка

Анастасия Баринова
21 января 2020
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Фото: leopard-land.ru
Интересное наблюдение сделано в парке «Земля леопарда».

Фотоловушки, установленные в парке «Земля леопарда», позволяют вести наблюдения даже за самыми скрытными и осторожными представителями мира фауны – например, редкими дикими кошками или отлично маскирующимися среди деревьев и кустарников куницами. Именно с помощью кадров, сделанных на перекрестках звериных троп и в других местах помогают собирать информацию о поведении зверей в самых различных ситуациях. Среди наиболее важных снимков фотоловушек 2019 года – серия фото, изображающая «социальную сеть» в дикой природе.

Самой популярной «доской объявлений» стало одно из деревьев заповедника: именно возле него самые разные животные оставляли свои метки, передавая различные короткие сообщения всем остальным. В частности, кошки обмениваются информацией о своем виде, поле и возрасте – это помогает найти пару или заявить права на территорию. 

Камеры запечатлели несколько дальневосточных леопардов, амурских тигров, уссурийскую куницу харзу, барсуков, маньчжурских зайцев, лисиц и белок. Особое внимание специалистов привлекло появление здесь нового котенка леопарда, прежде не фиксировавшегося фотоловушками. Два других леопарда – это самец Leo 32M по имени Мальчик и самка Leo 107F. Не исключено, что оставленные Мальчиком и самкой послания могут привести к созданию семьи.

Знакомясь с запахами, леопарды и тигры «улыбаются» – при помощи оскала-флемена они захватывают дополнительный воздух, изучая оставленные другими животными феромоны. Ловкая харза забирается на дерево, чтобы получше «рассмотреть» запах. В свою очередь маленький котенок дальневосточного леопарда, изучив весь набор меток, для своей безопасности не стал заявлять о себе, оставив свою «страничку в социальной сети» пустой.

«Популярность данного дерева среди такого количества животных неслучайна: оно ярко выделяется на общем лесном фоне и хорошо заметно большинству местных «жителей», – Виктор Сторожук, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

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