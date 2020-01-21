Как устроена лесная «социальная сеть» приморского нацпарка

Фотоловушки, установленные в парке «Земля леопарда», позволяют вести наблюдения даже за самыми скрытными и осторожными представителями мира фауны – например, редкими дикими кошками или отлично маскирующимися среди деревьев и кустарников куницами. Именно с помощью кадров, сделанных на перекрестках звериных троп и в других местах помогают собирать информацию о поведении зверей в самых различных ситуациях. Среди наиболее важных снимков фотоловушек 2019 года – серия фото, изображающая «социальную сеть» в дикой природе.



Самой популярной «доской объявлений» стало одно из деревьев заповедника: именно возле него самые разные животные оставляли свои метки, передавая различные короткие сообщения всем остальным. В частности, кошки обмениваются информацией о своем виде, поле и возрасте – это помогает найти пару или заявить права на территорию.



Камеры запечатлели несколько дальневосточных леопардов, амурских тигров, уссурийскую куницу харзу, барсуков, маньчжурских зайцев, лисиц и белок. Особое внимание специалистов привлекло появление здесь нового котенка леопарда, прежде не фиксировавшегося фотоловушками. Два других леопарда – это самец Leo 32M по имени Мальчик и самка Leo 107F. Не исключено, что оставленные Мальчиком и самкой послания могут привести к созданию семьи.