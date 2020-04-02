Как утки помогают виноделам: видео

Любая утка не подойдет — лучше всего с задачей справляется индийский бегун (Indian Runners), одна из пород домашней утки. Как и следует из названия, ее отличает походка — она передвигается довольно быстро, а не вразвалочку. Еще одна ее особенность — высокая яйценоскость. Обратив внимание на то, что утки питаются улитками, владельцы Vergenoegd Löw The Wine Estate устраивают «парады уток»: сотни особей наперегонки ищут пропитание среди побегов винограда. Такой метод позволяет не использовать пестициды.