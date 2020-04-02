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Природа

Как утки помогают виноделам: видео

Анастасия Баринова
02 апреля 2020
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Фото: Vergenoegd Löw The Wine Estate
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Фото: Vergenoegd Löw The Wine Estate
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В честь них даже появилось вино «Бегущая утка».

Одной из проблем фермеров по всему миру являются вредители: это могут быть как природные, так и инвазивные виды, уничтожающие урожай, а также заболевания растений. Недавно с кофейной ржавчиной было предложено бороться с помощью улиток.

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В свою очередь, улитки сами по себе наносят ущерб посевам. Виноделы одной из компаний в Южной Африке нашли уникальный метод решения этой проблемы — они выпускают на плантации уток.

Любая утка не подойдет — лучше всего с задачей справляется индийский бегун (Indian Runners), одна из пород домашней утки. Как и следует из названия, ее отличает походка — она передвигается довольно быстро, а не вразвалочку. Еще одна ее особенность — высокая яйценоскость. Обратив внимание на то, что утки питаются улитками, владельцы Vergenoegd Löw The Wine Estate устраивают «парады уток»: сотни особей наперегонки ищут пропитание среди побегов винограда. Такой метод позволяет не использовать пестициды.

В самом начале на ферме жило только 6 индийских бегунов, купленных на сельскохозяйственной выставке, но теперь их 1600. Посмотреть на «парад» приезжает множество туристов, что также становится для фермеров источником дополнительного дохода. И наконец их фирменное вино так и называется — «Бегущая утка» (Runner Duck).

Узнайте, как изменение климата отражается на вкусе и качестве вина.

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