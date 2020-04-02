Как утки помогают виноделам: видео

Одной из проблем фермеров по всему миру являются вредители: это могут быть как природные, так и инвазивные виды, уничтожающие урожай, а также заболевания растений. Недавно с кофейной ржавчиной было предложено бороться с помощью улиток.
В свою очередь, улитки сами по себе наносят ущерб посевам. Виноделы одной из компаний в Южной Африке нашли уникальный метод решения этой проблемы — они выпускают на плантации уток.
Любая утка не подойдет — лучше всего с задачей справляется индийский бегун (Indian Runners), одна из пород домашней утки. Как и следует из названия, ее отличает походка — она передвигается довольно быстро, а не вразвалочку. Еще одна ее особенность — высокая яйценоскость. Обратив внимание на то, что утки питаются улитками, владельцы Vergenoegd Löw The Wine Estate устраивают «парады уток»: сотни особей наперегонки ищут пропитание среди побегов винограда. Такой метод позволяет не использовать пестициды.
В самом начале на ферме жило только 6 индийских бегунов, купленных на сельскохозяйственной выставке, но теперь их 1600. Посмотреть на «парад» приезжает множество туристов, что также становится для фермеров источником дополнительного дохода. И наконец их фирменное вино так и называется — «Бегущая утка» (Runner Duck).
Узнайте, как изменение климата отражается на вкусе и качестве вина.