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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Природа

Как в Аргентине спасали двух горбатых китов: видео

Анастасия Баринова
06 октября 2021
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Фото: Fundación Mundo Marino
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Фото: Fundación Mundo Marino
В спасательной операции приняли участие около 30 человек: специалисты и волонтеры.

На пляже курортного города La Lucila del Mar, лежащего в 360 км к югу от Буэнос-Айреса, были найдены два горбатых кита. 3 октября на мель оказалась выброшенной молодая самка длиной 9,8 метра и весом около восьми тонн. На следующий день на берегу оказался самец длиной 8,5 метра и весом около семи тонн. Спасать даже одного кита – нелегкая задача, но в данном случае она оказалась сложной вдвойне.

5 октября на место прибыли экологи из организации Fundación Mundo Marino и другие специалисты. С их помощью были предприняты меры, позволяющие продлить жизнь животных, застрявших в неестественном для себя положении. Первой помощь получила самка. Люди бережно перевернули ее и расположили ее грудные плавники так, чтобы животное могло непрерывно и без труда дышать, а температура тела могла стабилизироваться.

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В операции принимало участие около 30 человек, в том числе местные жители, офицеры береговой охраны, пожарные и пляжные спасатели. В какой-то момент сильная волна опрокинула обессиленного кита, и он начал захлебываться, но помощники смогли исправить положение. После этого под телом животного были протянуты специальные стропы, прикрепленные к ковшу экскаватора. Мощная машина подняла гигантского кита и передвинула дальше в море. Этого оказалось достаточно, и самка смогла уплыть.

Другой кит находился на суше не так долго, и его спасением занялись во вторую очередь. Были проделаны те же операции, которые тоже завершились успехом. Специалисты отмечают, что в последние годы крупные морские млекопитающие все чаще застревают в прибрежных песках, поэтому спасателям удалось отработать методику помощи.

Посмотрите на мир глазами горбатого кита.

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