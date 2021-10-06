Как в Аргентине спасали двух горбатых китов: видео

На пляже курортного города La Lucila del Mar, лежащего в 360 км к югу от Буэнос-Айреса, были найдены два горбатых кита. 3 октября на мель оказалась выброшенной молодая самка длиной 9,8 метра и весом около восьми тонн. На следующий день на берегу оказался самец длиной 8,5 метра и весом около семи тонн. Спасать даже одного кита – нелегкая задача, но в данном случае она оказалась сложной вдвойне.

5 октября на место прибыли экологи из организации Fundación Mundo Marino и другие специалисты. С их помощью были предприняты меры, позволяющие продлить жизнь животных, застрявших в неестественном для себя положении. Первой помощь получила самка. Люди бережно перевернули ее и расположили ее грудные плавники так, чтобы животное могло непрерывно и без труда дышать, а температура тела могла стабилизироваться.