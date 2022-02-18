Как в британскую школу проникла лягушка-путешественница из Африки?

Крохотная амфибия спряталась в связке бананов.

Учитель начальной школы в Мерсисайде на западе Англии раздавал детям завтрак, и разделяя связку бананов обнаружил среди них крохотную лягушку «размером с ноготок». На упаковке значилось, что бананы прибыли из Кот-д'Ивуара, то есть амфибия, не успевшая вовремя убежать, поневоле проделала путь в 8 000 километров.

Персонал школы поместил ее во влажный контейнер и связался с представителями общества по защите животных – RSPCA.

Земноводные способны замедлять свой метаболизм в различных условиях окружающей среды: именно так лягушка смогла пережить долгое путешествие в более прохладный климат без еды и питья. Для специалистов RSPCA задача по спасению таких заблудившихся животных уже не является новой: в последнее продукция все чаще выращивается без химического опрыскивания, что привлекает представителей фауны. Животных, которых находят среди фруктов или цветов, передают в парки, террариумы и природоохранные организации.

Видовая принадлежность амфибии из Кот-д'Ивуара еще не установлена; в этой стране водится множество самых разных лягушек, и среди них – коричневая банановая лягушка (Afrixalus dorsalis) из семейства прыгуньи (Hyperoliidae). Гостем британской школы вполне может быть она.

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