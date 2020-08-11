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Природа

Как в Орегоне появились Пестрые Холмы

Софья Демьянец
11 августа 2020
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Фото: Wikimedia Commons
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Фото: Wikimedia Commons
Местность здесь стала почти «слоёным пирогом».

В американском штате Орегон можно полюбоваться геологическим чудом — Пестрыми Холмами, которые формировались в течение десятков миллионов лет в результате многочисленных извержений вулканов и преобразования ландшафтов другими природными процессами.

Разноцветные слои Пестрых Холмов представляют собой, в основном, вулканические отложения. Многочисленные лавовые и пепловые извержения превратили местность в разноцветный «слоеный пирог». Климат в этом регионе менялся, а вместе с климатом менялся и пейзаж. Вулканические отложения подвергались эрозии, ландшафт изменяли разнообразные природные и геологические процессы. Например, когда климат в Орегоне был теплый и влажный, в регионе формировались латеритные почвы, богатые железом, — так в палитру холмов добавился ржаво-красный оттенок. Таким образом, Пестрые Холмы приобретали разные цвета. Наиболее древние отложения Пестрых Холмов имеют возраст около 40 миллионов лет!

Интересно, что в слоях Холмов сохранились остатки древних лошадей, верблюдов, носорогов и других животных, населявших этот регион миллионы лет назад.

Узнайте, о дороге смерти — экстремальной North Yungas Road в Боливии.

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