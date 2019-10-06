Как в зоопарке заботятся о малыше фламинго: видео

25 сентября число обитателей зоопарка Майами пополнилось красным, или карибским, фламинго (лат. Phoenicopterus ruber). Представитель этого вида птиц впервые родился здесь с 2011 года.
Брачные ритуалы карибских фламинго изучены достаточно хорошо. В период «ухаживания» самец совершает своеобразные танцы, привлекая внимание самки. Нередко образуется временный союз, состоящий из двух самок и одного самца или двух самцов и одной самки, тогда как другие особи, однажды выбрав партнера, остаются с ним на всю жизнь.
Родители малыша, появившегося в Майами – 17-летняя самка и 8-летний самец – случайно уронили яйцо в воду, и после этого потеряли к нему интерес. Заботу взяли на себя сотрудники зоопарка.
Инкубационный период составил 31 день. Сейчас зоологи кормят птенца, наблюдая за его ростом и развитием. Пока он живет отдельно от группы себе подобных, но имеет собственную площадку для игр на открытом воздухе. Как только юный фламинго подрастет и сможет питаться самостоятельно, он присоединится к сородичам.
Свою характерную яркую окраску птица приобретет приблизительно к годовалому возрасту. Узнайте, от чего зависит цвет перьев фламинго.