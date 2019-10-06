Как в зоопарке заботятся о малыше фламинго: видео

25 сентября число обитателей зоопарка Майами пополнилось красным, или карибским, фламинго (лат. Phoenicopterus ruber). Представитель этого вида птиц впервые родился здесь с 2011 года.



Брачные ритуалы карибских фламинго изучены достаточно хорошо. В период «ухаживания» самец совершает своеобразные танцы, привлекая внимание самки. Нередко образуется временный союз, состоящий из двух самок и одного самца или двух самцов и одной самки, тогда как другие особи, однажды выбрав партнера, остаются с ним на всю жизнь.