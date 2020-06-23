Как великая «антропауза» повлияла на дикую природу

Ученые по всему миру собирают данные из различных источников, включая данные GPS, устройства биоразведки и другие сведения, чтобы оценить, как более ста наземных и морских видов отреагировали на карантинные меры или «антропаузу».

По данным, опубликованным в журнале Nature Ecology and Evolution, по крайней мере два глобальных исследования уже начались, и еще несколько других находятся в стадии разработки.

Цель исследования — показать, как увеличение перемещений человека за последние десятилетия повлияло на животных, и определить места, где могут потребоваться смягчающие технологии, такие как коридоры для диких животных.

Предыдущее исследование о перемещении видов показало, что те, кто живет в районах с сильным антропогенным воздействием, перемещаются в полтора-три раза больше, чем их живущие в районах с небольшим вмешательством человека.

Ученые считают, что снижение мобильности людей во время пандемии «раскроет критические аспекты нашего воздействия на животных, предоставляя важные рекомендации о том, как лучше всего обращаться этой переполненной планетой».

В Великобритании движение на дорогах резко сократилось на 73% в начале карантина, что, по мнению ученых, привело к изменениям в поведении животных.

Аналогичным образом, сокращение пешеходов в крупных городах привело к сокращению отходов, на которые полагаются животные, включая чаек, голубей и лис, что означает, что их поведение могло также измениться, поскольку они вынуждены искать альтернативные источники пищи.