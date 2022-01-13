Как восстановить арктические озера с помощью птичьего помета? У российских ученых есть ответ

Специалисты Российской академии наук наблюдают за экологическим состоянием олиготрофных арктических водоемов. На протяжении многих лет туда сбрасывались сточные воды, и на восстановление экосистем потребуется несколько десятилетий. При этом искусственное повышение продуктивности за счет минеральных удобрений не решит проблему: скорее это приведет к обильному росту цианобактерий и «цветению» воды. Многие виды рыб не способны жить в таких условиях.

В лаборатории экспериментальной гидроэкологии Института биофизики СО РАН предлагают другой выход: метод гуанотрофикации. Речь идет об отходах жизнедеятельности птиц: это натуральное удобрение, которое исключает антропогенный след.

В мае 2020 года в результате разгерметизации топливного бака в арктические экосистемы на севере Красноярского края попало около 20 тысяч тонн топлива. Для оценки масштабов разлива была организована «Большая Норильская экспедиция», в состав которой вошли ученые более десяти институтов Сибирского отделения Российской академии наук. В течение нескольких месяцев они брали пробы и изучали состояние водоемов, почвы и биоразнообразия в районе аварии.

Именно на основе этой экспедиции специалисты пришли к выводу, что сперва необходимо не столько ликвидировать относительно незначительные последствия аварии, сколько восстановить экосистемы озера от антропогенного загрязнения, накопленного за последние десятилетия. Они предлагают сделать это с помощью удобрений из птичьего помета.

Процесс «гуанотрофирования» заключается в удобрении природных водоемов минеральными и органическими веществами, содержащимися в гуано околоводных птиц, что приводит к увеличению продуктивности.