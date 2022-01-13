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Природа

Как восстановить арктические озера с помощью птичьего помета? У российских ученых есть ответ

Анастасия Баринова
13 января 2022
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Необычный способ предложили ученые Института биофизики сибирского отделения Российской академии наук.

Специалисты Российской академии наук наблюдают за экологическим состоянием олиготрофных арктических водоемов. На протяжении многих лет туда сбрасывались сточные воды, и на восстановление экосистем потребуется несколько десятилетий. При этом искусственное повышение продуктивности за счет минеральных удобрений не решит проблему: скорее это приведет к обильному росту цианобактерий и «цветению» воды. Многие виды рыб не способны жить в таких условиях.

В лаборатории экспериментальной гидроэкологии Института биофизики СО РАН предлагают другой выход: метод гуанотрофикации. Речь идет об отходах жизнедеятельности птиц: это натуральное удобрение, которое исключает антропогенный след.

В мае 2020 года в результате разгерметизации топливного бака в арктические экосистемы на севере Красноярского края попало около 20 тысяч тонн топлива. Для оценки масштабов разлива была организована «Большая Норильская экспедиция», в состав которой вошли ученые более десяти институтов Сибирского отделения Российской академии наук. В течение нескольких месяцев они брали пробы и изучали состояние водоемов, почвы и биоразнообразия в районе аварии.

Именно на основе этой экспедиции специалисты пришли к выводу, что сперва необходимо не столько ликвидировать относительно незначительные последствия аварии, сколько восстановить экосистемы озера от антропогенного загрязнения, накопленного за последние десятилетия. Они предлагают сделать это с помощью удобрений из птичьего помета. 

Процесс «гуанотрофирования» заключается в удобрении природных водоемов минеральными и органическими веществами, содержащимися в гуано околоводных птиц, что приводит к увеличению продуктивности.

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Ученые передали в Проектный офис развития Арктики поэтапную программу научно-исследовательских работ в этом направлении. Опробовать этот метод предлагается на Таймыре – например, на озере Пясино и других водоемах с нарушенным экобалансом.

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