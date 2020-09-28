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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

Как возникают ледяные круги на воде

Софья Демьянец
28 сентября 2020
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Вид самого большого ледяного круга из космоса
Фото: NASA
Крайне редко на реках возникают абсолютно ровные ледяные круги.

Изредка в природе можно увидеть любопытное явление — ледяные круги. Они появляются в реках с медленным течением и представляют собой идеально ровные, неспешно вращающиеся круги изо льда.

Такие круги образуются благодаря вихревому течению, возникающему в реке. Попавший в такое течение кусок ледяного покрова начинает вращаться. Во время вращения края этого куска стачиваются об окружающий его лед, и вскоре может получиться ровный круг.

Наиболее часто это явление наблюдается в Скандинавии и Северной Америке, но также его видели в Германии, Англии и России. Впервые ледяные круги зафиксировали в 1895 году на американской реке Мианус.

Как правило, ледяные круги бывают больше, чем четыре метра в диаметре. Самый большой такой круг был замечен на озере Байкал и имел диаметр четыре километра.

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