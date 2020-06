Как выглядело редкое кольцеобразное затмение с Земли и из космоса

Пользователи соцсетей поделились впечатляющими снимками неординарного явления.

В среднем за сто лет происходит 237 солнечных затмений, из которых 160 — частные (когда Луна проходит по диску Солнца, но не закрывает его полностью), 63 — полные (когда хотя бы в какой-то точке планеты Луна полностью скрывает Солнце) и 14 — кольцеобразные. Последний, самый редкий вид затмений, обусловлен тем, что Луна во время затмения находится на большем удалении от Земли и визуально оказывается меньше Солнца в диаметре. В максимальной фазе затмения Солнце закрывается Луной, но вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска. Небо при кольцеобразном затмении остается светлым, звезды не появляются, наблюдать корону Солнца невозможно. Именно такой вид затмения произошел 21 июня.

Московский планетарий

Затмение в максимальной фазе 0,994 можно было увидеть на территории Африки, Азии, Китая и в акватории Тихого океана. В России можно было наблюдать разные фазы затмения, наибольшую из них — в Алтайском крае, Республике Тыва и Республике Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.

日环食拍摄大成功!!

Just finish my first series of total solar eclipse photo from Xiamen today! With Mouffy and Pico together! We all felt exhausted but everything is worth for this!#solareclipse #SolarEclipsejune2020 #Xiamen pic.twitter.com/RKqBnT7HMY — 墨非 Mouffy&Murmur (@Mouffybear) June 21, 2020

Solar Eclipse 2020 Updates: When is the next Solar Eclipse? pic.twitter.com/yH0EJDRGEi — Aeronautic & Space Science.(ASS) (@AeronauticsAnd) June 21, 2020

Some clicks of Summer Solstice Solar Eclipse -It will be breathtakingly annular (almost 99% coverage)..#eclipsesolar pic.twitter.com/RZ6WR0Tsu6 — Abhijit (@AbhijeetParanj1) June 21, 2020

A combination of nine photos shows the moon moving in front of the sun during the annular #solareclipse as seen from (top L to R) Kolkata, Coimbatore, Hyderabad, (centre L to R) Bengaluru, Ghaziabad, Patna and (bottom L to R) Chennai, New Delhi, and Mumbai, on Sunday. pic.twitter.com/cN9xhGD3L0 — Deccan Herald (@DeccanHerald) June 22, 2020

Американский астронавт Кристофер Кэссиди показал, как выглядит солнечное затмение с борта Международной космической станции. Он пояснил, что снимки были сделаны в момент, когда станция пролетала над территорией Китая.

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) June 21, 2020