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Природа

Как выглядит Пещера Светлячков Вайтомо: видео 360°

Софья Демьянец
17 августа 2020
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Фото: Dr. Thomas Liptak / flickr.com
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«Звезды», сокрытые под землёй.

Пещера Светлячков — это одно из самых привлекательных мест в Новой Зеландии. Ее свод покрывают тысячи грибных комариков, создающих впечатление, будто смотришь на звездное небо.

Комарики Arachnocampa luminosa, обитающие в пещере, распространены исключительно в Новой Зеландии. Личинки этих насекомых делают нити с каплями липкой жидкости и прикрепляют их к своду пещеры, а затем «подсвечивают», привлекая тем самым мелких насекомых, которыми питаются, и туристов, что пришли полюбоваться ими. Раньше этот род носил название Bolitiphila — «любитель грибов», но из-за умения плести ловчие сети был переименован в «личинку паука» — Arachnocampa.

Вот, как выглядит это чудо:

Пещера Светлячков — это часть пещерного комплекса Вайтомо на Северном острове, в который входят пещеры Руакури, Арануи и Гарднерс Гат. На языке маори «вай» означает «вода», а «томо» — «отверстие». Миллионы лет назад регион, где находятся известняковые пещеры Вайтомо, был под водой. Кораллы, морские раковины, скелеты рыб и множество мелких морских организмов образовали известняковую толщу мощностью более 200 метров.

Когда известняки обнажились и превратились в сушу, начали формироваться многочисленные пещеры: вода растворяла известняк, образуя полости. А сегодня эти пещеры популярны среди путешественников и постоянно исследуются учеными.

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