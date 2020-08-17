Как выглядит Пещера Светлячков Вайтомо: видео 360°

Пещера Светлячков — это одно из самых привлекательных мест в Новой Зеландии. Ее свод покрывают тысячи грибных комариков, создающих впечатление, будто смотришь на звездное небо.

Комарики Arachnocampa luminosa, обитающие в пещере, распространены исключительно в Новой Зеландии. Личинки этих насекомых делают нити с каплями липкой жидкости и прикрепляют их к своду пещеры, а затем «подсвечивают», привлекая тем самым мелких насекомых, которыми питаются, и туристов, что пришли полюбоваться ими. Раньше этот род носил название Bolitiphila — «любитель грибов», но из-за умения плести ловчие сети был переименован в «личинку паука» — Arachnocampa.

Вот, как выглядит это чудо: