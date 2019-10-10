Как выглядит подводная капсула с яйцами кальмара: видео

Биологи отмечают редкость этой встречи: такие мешочки с яйцами кальмаров существуют всего несколько дней и обычно – на большой глубине. Шанс оказаться в нужное время в нужном месте для человека крайне мал, и поэтому миру крайне мало известно об этом аспекте репродуктивного цикла кальмаров (как и о размножении кальмаров в принципе, ведь каждый вид отличается своими особенностями воспроизведения потомства). За всю историю наблюдений ученые встречали лишь несколько подобных шаров. Один из них был замечен в акватории Турции в 2015 году; ширина «капсулы» составляла почти 4 метра.