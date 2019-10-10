Как выглядит подводная капсула с яйцами кальмара: видео

Ученые, иcследовавшие экосистему океана на северо-западе Норвегии, заметили в воде гигантскую гелеобразную массу, созданную кальмаром для защиты своего потомства. Снимая видео и рассматривая «капсулу», дайверы приблизились к ней – это позволяет оценить ее размеры. Будь это хищным животным, оно легко могло бы проглотить человека.
Биологи отмечают редкость этой встречи: такие мешочки с яйцами кальмаров существуют всего несколько дней и обычно – на большой глубине. Шанс оказаться в нужное время в нужном месте для человека крайне мал, и поэтому миру крайне мало известно об этом аспекте репродуктивного цикла кальмаров (как и о размножении кальмаров в принципе, ведь каждый вид отличается своими особенностями воспроизведения потомства). За всю историю наблюдений ученые встречали лишь несколько подобных шаров. Один из них был замечен в акватории Турции в 2015 году; ширина «капсулы» составляла почти 4 метра.
С тех пор случаи, когда ученые встречали подобные дрейфующие кладки с яицами, плавающими внутри заполненного желеобразной массой шара, можно пересчитать по пальцам. Биологи не знают, как шару удается стать таким большим, но предполагают, что эта масса увеличивается в размерах, обволакивая яйца уже после того, как самка откладывает их. «Желе», вероятно, защищает будущего кальмара от бактерий и инфекций. Морские биологи отмечают, что попытки повторить процесс появления на свет кальмаров из отложенных яиц после нереста самки в лабораторных условиях без образования такой клейкой массы были неудачны: моллюски часто умирали от болезней.
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