Как ядовитые змеи отрастили свои клыки?

Ученые заинтересовались историей появления клыков у ядовитых змей. Из почти 4000 видов змей, известных сегодня, около 600 считаются ядовитыми. Они обладают модифицированными зубами с бороздками — клыками, которые крупнее остальных зубов и могут быть расположены как в передней, так и задней части челюсти. Во время укуса яд подается в канавку под давлением из железы, расположенной рядом с клыком.

У других пресмыкающихся тоже есть зубы, которые служат для захвата и удержания пищи, реже — для ее дробления, но клыков нет ни у кого. Исследование позволило ответить на вопрос, как обычные змеиные зубы превратились в «иглы для подкожных инъекций».

Международная команда исследователей провела компьютерное сканирование и математическое моделирование зубов, взяв образцы у 21 вида ископаемых и современных змей. Так удалось узнать, что канавки или бороздки располагаются в крошечных складках плицидентина у основания зубов — эта закономерность характерна для всех образцов.