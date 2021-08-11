Как ядовитые змеи отрастили свои клыки?

Ученые заинтересовались историей появления клыков у ядовитых змей. Из почти 4000 видов змей, известных сегодня, около 600 считаются ядовитыми. Они обладают модифицированными зубами с бороздками — клыками, которые крупнее остальных зубов и могут быть расположены как в передней, так и задней части челюсти. Во время укуса яд подается в канавку под давлением из железы, расположенной рядом с клыком.
У других пресмыкающихся тоже есть зубы, которые служат для захвата и удержания пищи, реже — для ее дробления, но клыков нет ни у кого. Исследование позволило ответить на вопрос, как обычные змеиные зубы превратились в «иглы для подкожных инъекций».
Международная команда исследователей провела компьютерное сканирование и математическое моделирование зубов, взяв образцы у 21 вида ископаемых и современных змей. Так удалось узнать, что канавки или бороздки располагаются в крошечных складках плицидентина у основания зубов — эта закономерность характерна для всех образцов.
Однако системы доставки яда — железы, связанной с клыком — у древних змей не было. На основании этого специалисты предположили, что изначально канавки не были предназначены для впрыскивания яда: они лишь помогали прочнее удерживать мощные клыки в челюсти.
Плицидентином называют одну из форм дентина: твердой ткани зуба. Это промежуточный материал между костью и дентином, и он часто встречается у доисторических рептилий, но о его присутствии у современных животных, за исключением нескольких видов рыб и трех видов ящериц, ничего известно не было.
Наличие плицидентина у современных рептилий стало сопутствующим открытием, а размеры его микроскопических складок рассказали об эволюционном пути этих животных. Оказалось, что у неядовитых змей, таких как питоны или удавы, складки этой зубной ткани были очень маленькими. Напротив: у ядовитых змей, эволюционировавших позже, наслоения плицидентина были крупными, и одна из складок со временем превратилась в глубокий канал, по которому яд теперь переносится к кончику клыка.
Авторы исследования назвали это изменение случайной мутацией. Вероятно после того, как одна змея эволюционировала, чтобы производить яд, естественный отбор отдавал предпочтение тем, у кого были более крупные складки, чтобы помочь направить яд в нужную сторону.
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