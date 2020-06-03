Как защититься от клещей и что делать, если один все-таки прицепился

В период высокой активности клещей по возможности избегайте прогулок в местах их обитания. Если вы всё же в мае — июне рискнули пойти в лес, одевайтесь так, чтобы помешать клещу быстро до вас добраться: рубашка должна быть заправлена в брюки, а брюки — в носки, на голове плотная косынка, волосы убраны. Одежду лучше носить однотонную и светлую, чтобы на ней легче было заметить клещей. Каждые 30 минут нужно проводить взаимные или самостоятельные осмотры.

Обработать одежду следует акарицидными препаратами, содержащими токсичное для клещей вещество, например, «Рефтамид таежный», «Пикник-Антиклещ» и другие (прочтите состав препарата: он должен содержать альфаметрин или аналогичные соединения). Следует иметь в виду, что акарицидные препараты, в отличие от репеллентов, нельзя наносить на тело, да и действуют они, только будучи нанесенными на одежду. Репелленты (например, «Дэта-ВОККО», «Рефтамид максимум» и др.) можно наносить непосредственно на кожу, но их эффективность существенно ниже, чем акарицидных препаратов.