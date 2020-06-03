Как защититься от клещей и что делать, если один все-таки прицепился
В период высокой активности клещей по возможности избегайте прогулок в местах их обитания. Если вы всё же в мае — июне рискнули пойти в лес, одевайтесь так, чтобы помешать клещу быстро до вас добраться: рубашка должна быть заправлена в брюки, а брюки — в носки, на голове плотная косынка, волосы убраны. Одежду лучше носить однотонную и светлую, чтобы на ней легче было заметить клещей. Каждые 30 минут нужно проводить взаимные или самостоятельные осмотры.
Обработать одежду следует акарицидными препаратами, содержащими токсичное для клещей вещество, например, «Рефтамид таежный», «Пикник-Антиклещ» и другие (прочтите состав препарата: он должен содержать альфаметрин или аналогичные соединения). Следует иметь в виду, что акарицидные препараты, в отличие от репеллентов, нельзя наносить на тело, да и действуют они, только будучи нанесенными на одежду. Репелленты (например, «Дэта-ВОККО», «Рефтамид максимум» и др.) можно наносить непосредственно на кожу, но их эффективность существенно ниже, чем акарицидных препаратов.
Если вы сняли с одежды клеща, сожгите его, но не пытайтесь раздавить руками — через микротрещины вирус может попасть в кровь.
При нахождении в лесу нужно помнить, что клещи чаще всего встречаются вблизи лесных дорожек и троп. Это связано с тем, что клещей привлекает запах животных и людей, которые передвигаются по этим дорожкам. Если у вас есть садовый участок, каждую осень убирайте листву и сухую траву — чтобы не было подстилки, в которой могут перезимовать клещи. Нельзя пить сырое козье и коровье молоко — через него можно заразиться вирусом клещевого энцефалита.
Если же, несмотря на все меры предосторожности, клещ присосался, постарайтесь удалить его как можно быстрее, так как это уменьшит вероятность заразиться вирусной или бактериальной инфекцией. Сейчас для удаления клещей продают специальные приспособления. Если их нет, можно сделать петлю из нитки, накинуть ее на хоботок клеща как можно ближе к телу и, раскачивая, постепенно вытащить клеща.
Такого удаленного клеща, или клеща, который всего лишь полз по коже, следует сдать в лабораторию, где его исследуют на наличие различных инфекционных агентов (адрес ближайшей к вам лаборатории находится в поисковике за две секунды). Клещ должен быть либо живым, а для этого его нужно поместить в баночку вместе с кусочком влажной ваты, плотно закрыть крышкой и хранить в холодильнике, либо замороженным (хранить в морозилке) — тогда в лабораторию его лучше привезти тоже в замороженном виде. Во всех лабораториях клещей исследуют методом ПЦР на наличие РНК вируса клещевого энцефалита и ДНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза; в некоторых лабораториях клещей также исследуют на наличие ДНК возбудителей риккетсиозов и других редких заболеваний (гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза). Если в клеще будет обнаружен какой-либо инфекционный агент, это не значит, что человек обязательно заболеет соответствующей инфекцией. Тем не менее в течение 30 дней после присасывания клеща нужно внимательно следить за своим здоровьем и по возможности не выезжать в места, где не смогут оказать медицинскую помощь.