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Природа

Как живут морские цепи сальп: видео

Софья Демьянец
18 августа 2020
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Сальпы могут светиться
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Цепи сальп легко рвутся. Например, от удара волны.
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Бесполые сальпы (на фото) и сальпы-гермафродиты выглядят совершенно по-разному, но и те и другие, как правило, не достигают больше 10 сантиметров в длину.
Колонии этих животных выстраиваются в цепочки длиной более метра.

Колонии сальп (Salpidae) — животных из подтипа оболочников — можно увидеть в поверхностных водах любого океана, кроме Северного Ледовитого. Однако наиболее распространены они в Южном океане. Там сальпы иногда образуют огромные, но, тем не менее, хрупкие цепочки, состоящие из нескольких сотен особей.

Цепи эти состоят из сальп-гермафродитов. Они постоянно держатся вместе, никогда не разрушая цепочку. Каждый такой сальп производит на свет одну бесполую особь. А у неё на выросте путем почкования вскоре появляются сотни сальп-гермафродитов, которые создают колонии, начиная тем самым новый жизненный цикл.

На этом видео вы сможете более детально рассмотреть сальп:

В плавающих колониях живут и другие существа — посмотрите, как миллионы сифонофор образовали гигантское существо длиной 47 метров.

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