Как живут морские цепи сальп: видео

Колонии сальп (Salpidae) — животных из подтипа оболочников — можно увидеть в поверхностных водах любого океана, кроме Северного Ледовитого. Однако наиболее распространены они в Южном океане. Там сальпы иногда образуют огромные, но, тем не менее, хрупкие цепочки, состоящие из нескольких сотен особей.

Цепи эти состоят из сальп-гермафродитов. Они постоянно держатся вместе, никогда не разрушая цепочку. Каждый такой сальп производит на свет одну бесполую особь. А у неё на выросте путем почкования вскоре появляются сотни сальп-гермафродитов, которые создают колонии, начиная тем самым новый жизненный цикл.

На этом видео вы сможете более детально рассмотреть сальп: