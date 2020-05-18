Как змеи ищут себе друзей: видео
У большинства из нас при слове «змея» возникают не самые приятные ассоциации – дикая, опасная, хладнокровная — в том числе и по отношению к другим. Но эти представления о рептилиях неверны, особенно когда речь заходит о маленьких подвязочных змейках.
Эти неядовитые пресмыкающиеся, которых можно встретить как на равнинах Канады, так и в лесах Коста-Рики, имеют определённые предпочтения относительно того, с какими змеями они не прочь пообщаться. Другими словами, у них есть друзья!
«Все животные, даже змеи, взаимодействуют друг с другом», – рассказывает руководитель исследования Морган Скиннер, докторант в области поведенческой экологии в канадском университете Уилфрида Лорье. Чтобы детально исследовать данную теорию, Скиннер разработал новый экспериментальный метод по оценке личностных качеств и общительности восточной группы подвязочных змей (Thamnophis sirtalis sirtalis).
«Результаты показали, что у них есть такая же потребность в социализации, как у нас. Они достаточно разборчивы и общаются далеко не со всеми особями», – говорит Скиннер, чьё исследование недавно было опубликовано в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.
Мысль о том, что у змей могут быть близкие друзья, может показаться нам удивительной, но такие социальные отношения между животными встречаются очень часто. Например, фламинго, летучие мыши и слоны также нуждаются в друзьях и социальном взаимодействии (что сделало бы для них социальное дистанцирование во время самоизоляции таким же невыносимым, как для некоторых из нас).
В наше время учёным намного легче проводить данного рода эксперименты, чем, скажем, лет 30 назад. На сегодняшний день у исследователей в арсенале находится намного больше инструментов для сбора и анализа данных.
«За последние несколько десятилетий в области анализа социальных взаимодействий змей в дикой природе был совершен огромный прорыв», – отмечает соавтор исследования Ноам Миллер, специалист в сфере сравнительной психологии.
В самом деле, теперь при обсуждении социальных контактов в животном мире принято использовать слово «друг», если мы говорим непосредственно про взаимодействия и отношения двух и более особей.
«Странно то, что недавно, в 2012 году, это даже не считалось научным термином», – рассказывает Мелисса Амарелло, герпетолог и директор Центра сохранения и защиты змей. Мелиссе настоятельно не рекомендовали использовать слово «друг» в своей диссертации, которая была посвящена тесному общению черных гремучих змей в Аризоне (США).
Приют для безобидных змеек
Для проведения исследования Скиннер и Миллер наблюдали за 40 молодыми особями восточной группы подвидов подвязочных змей. 30 рептилий удалось поймать в условиях дикой природы, а остальных исследователи купили у заводчика.
Чтобы следить за рептилиями и не спутать их, Скиннер нарисовал на голове каждой змеи небольшой узор разных цветов. Краски, которые он использовал, нетоксичны, поэтому не принесли животным никакого вреда.
В своей лаборатории Скиннер поместил 10 особей (5 самок и 5 самцов) в специально огороженное место, похожее на небольшой террариум, которое включало в себя четыре пластмассовые секции с маленькими проходами. Поскольку там было всего лишь четыре секции, по логике, змеи должны были разделиться.
В течение восьми дней, с 7 утра до 7 вечера, камера фиксировала изображение «приюта» каждые пять секунд, отслеживая передвижения и поведение змей. Дважды в день Скиннер сам фотографировал змей и группы, которые они образовали. Затем исследователь почистил вольер, чтобы устранить все запахи. После того, как Скиннер помыл «змеиный приют» он вернул особей обратно, но в разные места террариума.
Однако рептилии с этим не согласились. Они не стали оставаться там, куда их поместил Скиннер, а вернулись к своим первоначальным группам из трёх-восьми особей. Более того, они искали конкретных змей, с которыми общались раньше.
«У них замечательное социальное познание. Они смогли отличить тех змей, с которыми были уже ранее знакомы», – отмечает Миллер.
Отважные рептилии
Учёные также изучили характеры змей. Существуют две основные черты для описания характера животных – их описывают как пугливых и робких либо как смелых и отважных. Чтобы убедиться, какие из 10 особей подходили под определённую черту характера, учёные перемещали змей в отдельные секции вольера. Змеи с «робким характером» сразу же старались найти свою группу, в которой находились ранее. «Отважные» же наоборот начинали исследовать все секции в небольшом террариуме, как бы изучая новую среду обитания, в которой не бывали раньше.
Однако как только они снова оказывались в компании своих «друзей», проявления этих характерных черт ослабевали, и змеи старались держаться вместе с остальной группой. Возможно, это некая стратегия сохранения безопасности в дикой природе.
Конечно, эксперимент нельзя считать полноценным, так как он проводился в неволе. «Животные ведут себя по-разному в неволе и в среде естественного обитания. Поэтому мне приходится только гадать, как бы вели себя змеи, будь они в дикой природе», – отмечает Мелисса Амарелло.
Но поскольку подвязочные змеи образуют группы и в дикой природе, подобные тем, которые они создали в лаборатории, Миллер и Скиннер могут предположить, что такие отношения имеют место быть и на воле, а также могут встречаться у многих видов рептилий.
Хладнокровные одиночки? Подумайте еще раз
Взаимоотношения животных, похожие на дружбу, удивляют и рождают немало вопросов. Однако Миллер замечает, что дружеские отношения животных могут не иметь ничего общего с человеческой дружбой.
Действительно, учёные до сих пор не могут понять, что мотивирует садовых ужей искать определённых особей для дружбы среди своих сородичей. К слову, исследователи утверждают, что этот поиск не связан с размножением или спариванием, так как изучаемые змеи в лаборатории предпочитали в качестве друзей особей своего пола.
Возникает вопрос: тогда зачем змеи тратят энергию на поиск дружелюбных сородичей, и есть ли в этом для них хоть какая-то польза? Ответ очень прост – польза и правда есть. Например, друзья-змеи могут сплестись в тугой клубок, что поможет им согреться и почувствовать себя в безопасности.
«Какова бы ни была причина, – говорит Гордон Бургхардт, биолог из университета Теннеси. – это исследование должно помочь убедить людей в том, что змеи вовсе не хладнокровные одиночки. Они обладают большим социальным интеллектом, что большинству из нас пока сложно осознать».