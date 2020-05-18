Как змеи ищут себе друзей: видео

У большинства из нас при слове «змея» возникают не самые приятные ассоциации – дикая, опасная, хладнокровная — в том числе и по отношению к другим. Но эти представления о рептилиях неверны, особенно когда речь заходит о маленьких подвязочных змейках.

Эти неядовитые пресмыкающиеся, которых можно встретить как на равнинах Канады, так и в лесах Коста-Рики, имеют определённые предпочтения относительно того, с какими змеями они не прочь пообщаться. Другими словами, у них есть друзья!

«Все животные, даже змеи, взаимодействуют друг с другом», – рассказывает руководитель исследования Морган Скиннер, докторант в области поведенческой экологии в канадском университете Уилфрида Лорье. Чтобы детально исследовать данную теорию, Скиннер разработал новый экспериментальный метод по оценке личностных качеств и общительности восточной группы подвязочных змей (Thamnophis sirtalis sirtalis).

«Результаты показали, что у них есть такая же потребность в социализации, как у нас. Они достаточно разборчивы и общаются далеко не со всеми особями», – говорит Скиннер, чьё исследование недавно было опубликовано в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.