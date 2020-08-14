Как золотистый лемур ежедневно съедает с пищей 75 мг цианидов и выживает

Золотистые бамбуковые лемуры, обитающие только в тропических лесах на северо-востоке Мадагаскара, питаются молодыми листьями и мягкими стеблями эндемика тех мест, бамбука Cephalostachium madagascariensis. Другие лемуры, обитающие здесь же, не прикасаются к молодым побегам этого растения: в них содержится много белка и… чрезвычайно ядовитых соединений — цианидов.

Ежедневно взрослый лемур съедает около 500 грамм бамбука, потребляя вместе с кормом 75 миллиграмм цианидов. Эта доза примерно в 12 раз превышает смертельную для любого животного такого же размера. Лемур весит приблизительно 1-2,5 кг и не крупнее от домашней кошки.

Каким образом золотистому лемуру удается нейтрализовать цианиды, ученым до сих пор не ясно. По одной из версий, спасает лемуров от гибели повышенная кислотность их желудочного сока, поскольку очень кислая среда блокирует образование ядовитых веществ при поступлении цианидов в организм.

Питаются золотистые лемуры на рассвете или ночью, и делают они это обычно в кругу семьи — в небольших группах из 2-6 особей. Такие группы, как правило, состоят из взрослых самцов, самок и детенышей. В наши дни этот уникальный вид находится на грани исчезновения из-за прогрессирующей вырубки лесов в его ареале обитания. Численность золотистых лемуров уменьшается; сейчас их осталось не более 250 особей.

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