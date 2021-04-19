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Природа

Как зоопарк помог ученым открыть новый вид пауков

Анастасия Баринова
19 апреля 2021
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Фото: Zoo Miami Conservation & Research
Эндемик местного парка уже близок к исчезновению.

Зоопарк Майами известен своими природоохранными программами: здесь заботятся о многих видах животных, которым в естественной среде грозит полное исчезновение. Но недавно зоопарк внес вклад и в науку: с его помощью был открыт новый вид пауков. 

В 2012 году смотритель зоопарка проверял ловушки, установленные  в лесном массиве Pine Rockland для исследования рептилий, и заметил там паука. Он показал снимок в отдел охраны и исследований, но специалисты зоопарка не нашли соответствия ни с одним из известных видов. В течение нескольких следующих лет аналогичные животные иногда попадали в поле зрения смотрителей, и тогда собранный материал решили передать ведущим арахнологам страны. 

Подытожить открытие смогла доктор Ребекка Годвин из Пьемонтского колледжа в Джорджии. Специализируясь на пауках рода Ummidia семейства Halonoproctidae, она с уверенностью отнесла находку к этой группе и подтвердила, что это новый вид. 

Пауки Ummidia отличаются тем, что тщательно выбирают себе среду обитания, и найдя идеальное место, могут жить в одной норе всю свою жизнь. Умело скрываясь от врагов, они обладают рекордным долголетием. Новый представитель рода получил имя Ummidia richmond, или Pine Rockland Trapdoor: от названия парка и места (ловушки), где он был обнаружен. 

Биолог из природоохранного направления Zoo Miami Фрэнк Риджли подчеркивает важность сохранения экосистем, и не только удаленных: ведь новый вид паука был открыт в черте города, в лесу, окружающем зоопарк. Ученые полагают, что Pine Rockland Trapdoor – эндемичный вид. Вероятнее всего, он находится под угрозой исчезновения, поскольку сосны, среди которых он обитает, тоже становятся все малочисленнее.

Интересно, что все найденные особи Ummidia richmond были самцами, и ни одной самки до сих пор найдено не было. Посмотрите на паука, который выглядит как «Звездная ночь» Ван Гога.

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