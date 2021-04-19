Как зоопарк помог ученым открыть новый вид пауков

Зоопарк Майами известен своими природоохранными программами: здесь заботятся о многих видах животных, которым в естественной среде грозит полное исчезновение. Но недавно зоопарк внес вклад и в науку: с его помощью был открыт новый вид пауков.

В 2012 году смотритель зоопарка проверял ловушки, установленные в лесном массиве Pine Rockland для исследования рептилий, и заметил там паука. Он показал снимок в отдел охраны и исследований, но специалисты зоопарка не нашли соответствия ни с одним из известных видов. В течение нескольких следующих лет аналогичные животные иногда попадали в поле зрения смотрителей, и тогда собранный материал решили передать ведущим арахнологам страны.

Подытожить открытие смогла доктор Ребекка Годвин из Пьемонтского колледжа в Джорджии. Специализируясь на пауках рода Ummidia семейства Halonoproctidae, она с уверенностью отнесла находку к этой группе и подтвердила, что это новый вид.