Как зоопарк помог ученым открыть новый вид пауков

Зоопарк Майами известен своими природоохранными программами: здесь заботятся о многих видах животных, которым в естественной среде грозит полное исчезновение. Но недавно зоопарк внес вклад и в науку: с его помощью был открыт новый вид пауков.
В 2012 году смотритель зоопарка проверял ловушки, установленные в лесном массиве Pine Rockland для исследования рептилий, и заметил там паука. Он показал снимок в отдел охраны и исследований, но специалисты зоопарка не нашли соответствия ни с одним из известных видов. В течение нескольких следующих лет аналогичные животные иногда попадали в поле зрения смотрителей, и тогда собранный материал решили передать ведущим арахнологам страны.
Подытожить открытие смогла доктор Ребекка Годвин из Пьемонтского колледжа в Джорджии. Специализируясь на пауках рода Ummidia семейства Halonoproctidae, она с уверенностью отнесла находку к этой группе и подтвердила, что это новый вид.
Пауки Ummidia отличаются тем, что тщательно выбирают себе среду обитания, и найдя идеальное место, могут жить в одной норе всю свою жизнь. Умело скрываясь от врагов, они обладают рекордным долголетием. Новый представитель рода получил имя Ummidia richmond, или Pine Rockland Trapdoor: от названия парка и места (ловушки), где он был обнаружен.
Биолог из природоохранного направления Zoo Miami Фрэнк Риджли подчеркивает важность сохранения экосистем, и не только удаленных: ведь новый вид паука был открыт в черте города, в лесу, окружающем зоопарк. Ученые полагают, что Pine Rockland Trapdoor – эндемичный вид. Вероятнее всего, он находится под угрозой исчезновения, поскольку сосны, среди которых он обитает, тоже становятся все малочисленнее.
Интересно, что все найденные особи Ummidia richmond были самцами, и ни одной самки до сих пор найдено не было. Посмотрите на паука, который выглядит как «Звездная ночь» Ван Гога.