Какие опасности несет бесснежная зима

Нетипично теплая погода отрицательно влияет на ритмы, по которым живет мир природы. Растения реагируют на новые климатические условия по-разному: те, что ориентированы на световой день, остаются в состоянии покоя, но на некоторых деревьях несвоевременно появляются почки, которые могут погибнуть при следующем перепаде температур, а в положенное весеннее время дерево может не найти в себе силы восстановиться. В районе Хельсинки и Турку уже видят цветущие орехи, ольху, анемону и даже водоросли.

Другие растения — такие как вереск и черника — нуждаются в защитном снежном покрове. При его отсутствии ягод летом будет меньше. А комары размножаются в водоемах, образующихся в лужах талого снега. Зато клещей, напротив, станет больше: бесснежная зима увеличивает их сезон размножения.

Перепутав времена года, птицы начинают откладывать яйца раньше времени: в пригороде финской столицы замечен черный дрозд, который начал высиживать яйца еще в январе. Это очень печально: в феврале могут прийти холода, и беспомощные птенцы не выживут.

В свою очередь, уменьшение количества ягод и насекомых также может отразиться на количестве птиц или, скорее, на их видовом разнообразии. Свою роль в это изменение также вносит тот факт, что перелетные птицы все реже улетают на юг. Однако диета птиц достаточно обширна, и при нехватке комаров и мошки они способны переключиться на клещей, а теплая зима требует потребления меньших объемов пищи.