Какие животные больше всего рискуют заразиться коронавирусом SARS-CoV-2

Чтобы попасть в клетку, SARS-CoV-2, как и прочие коронавирусы, использует белок-«шип» (S-белок). Им он прикрепляется к мишени на поверхности клетки-хозяина. Мишенью «китайского» коронавируса является ангиотензин-превращающий фермент 2 (АПФ2). Международная группа ученых использовала геномный анализ для сравнения AПФ2 у 410 различных видов позвоночных, включая птиц, рыб, амфибий, рептилий и млекопитающих.

AПФ2 обычно обнаруживается во многих различных типах клеток и тканей, включая эпителиальные клетки носа, рта и легких и у человека состоит из 25 аминокислот.

«Предполагается, что животные, у которых все 25 аминокислот соответствуют человеческому белку, подвергаются наибольшему риску заражения SARS-CoV-2 через AПФ2», – сказала Джоана Дамас, ведущий автор исследования и научный сотрудник Калифорнийского университета в Дэвисе.

По данным исследования, около 40 процентов видов, потенциально подверженных заражению вирусом SARS-CoV-2, классифицируются Международным союзом охраны природы (МСОП) как находящиеся под угрозой вымирания. Они могут быть особо восприимчивы к инфекции, переданной от человека. Вероятность заражения, если оценивать ее по структуре рецептора ACE2, особенно высока у нескольких исчезающих видов приматов, таких как западная равнинная горилла, суматранский орангутан и северный белощекий гиббон.