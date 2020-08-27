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Но есть и хорошие новости!
Природа

Какие животные больше всего рискуют заразиться коронавирусом SARS-CoV-2

National Geographic Россия
27 августа 2020
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Косатка, риск заражения коронавирусом Sars-Cov-2 – высокий
Фото: Дмитрий Кох
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Гелада, риск заражения коронавирусом Sars-Cov-2 – очень высокий
Фото: Vynz101 / Flickr
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Грызун гунди, риск заражения коронавирусом Sars-Cov-2 – высокий
Фото: Cloudtail the Snow Leopard / Flickr
Вы удивитесь, но в списке находящихся под угрозой зверей есть не только приматы, но и киты, и хомячки, и муравьеды!

Чтобы попасть в клетку, SARS-CoV-2, как и прочие коронавирусы, использует белок-«шип» (S-белок). Им он прикрепляется к мишени на поверхности клетки-хозяина. Мишенью «китайского» коронавируса является ангиотензин-превращающий фермент 2 (АПФ2). Международная группа ученых использовала геномный анализ для сравнения AПФ2 у 410 различных видов позвоночных, включая птиц, рыб, амфибий, рептилий и млекопитающих.

AПФ2 обычно обнаруживается во многих различных типах клеток и тканей, включая эпителиальные клетки носа, рта и легких и у человека состоит из 25 аминокислот. 

«Предполагается, что животные, у которых все 25 аминокислот соответствуют человеческому белку, подвергаются наибольшему риску заражения SARS-CoV-2 через AПФ2», – сказала Джоана Дамас, ведущий автор исследования и научный сотрудник Калифорнийского университета в Дэвисе. 

По данным исследования, около 40 процентов видов, потенциально подверженных заражению вирусом SARS-CoV-2, классифицируются Международным союзом охраны природы (МСОП) как находящиеся под угрозой вымирания. Они могут быть особо восприимчивы к инфекции, переданной от человека. Вероятность заражения, если оценивать ее по структуре рецептора ACE2, особенно высока у нескольких исчезающих видов приматов, таких как западная равнинная горилла, суматранский орангутан и северный белощекий гиббон. 

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Matt Verdolivo/UC Davis (www.ucdavis.edu)

Домашние животные, такие как кошки, коровы и овцы в зоне умеренного риска, вероятность связывания с вирусом последовательности рецептора AПФ2 у собак, лошадей и свиней (а также капибар, например) оценивается как низкая. Также высокий риск заражения коронавирусом выявили у таких зверей, как ондатра, северный олень, серый кит и косатка. 

«Зоонозы и способы предотвращения передачи вируса от человека животным – не новая проблема для зоопарков и специалистов по уходу за животными», – сказал соавтор Клаус-Питер Кёпфли, старший научный сотрудник Смитсоновской школы охраны природы. «Эта новая информация позволяет нам сосредоточить наши усилия и соответствующим образом планировать меры по обеспечению безопасности животных и людей».

Целиком список животных, подверженных угрозе заражения COVID-19, можно посмотреть здесь.

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