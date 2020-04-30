Могут ли слоны напиться, или Какие животные лучше всех усваивают алкоголь

Чтобы увидеть, скольким животным удалось это сделать, Джаниак и ее коллеги изучили ген ADH7 у 85 различных видов млекопитающих. ADH7 кодирует фермент, называемый алкогольдегидрогеназой 7, который помогает удалять опьяняющие химические вещества, в которые алкоголь превращается в нашем организме.

Они обнаружили, что млекопитающие, которые регулярно потребляют фрукты или нектар, с большей вероятностью имеют версию ADH7, позволяющей им наиболее эффективно перерабатывать алкоголь. Люди (Homo sapiens), шимпанзе (Pan troglodytes), бонобо (Pan paniscus) и гориллы (Gorilla gorilla) имеют общую мутацию в гене ADH7, которая повышает эффективность фермента в отношении этанола в 40 раз. Время этой мутации — 10 миллионов лет назад — задолго до того, как наши предки начали специально ферментировать напитки.

Ученые также выяснили, что листоносые летучие мыши (Phyllostomidae), употребляющие фрукты и нектар, также эффективны при переработке этанола, и его поглощение не влияет на их летные способности даже при концентрациях алкоголя в крови, которые делают человека опьяненным.