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Природа

Могут ли слоны напиться, или Какие животные лучше всех усваивают алкоголь

Михаил Сысоев
30 апреля 2020
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Фото: needpix.com
Канадские ученые дали ответ на оба вопроса.

Фрукты и нектары являются богатыми источниками энергии, на которые полагаются многие животные. Тем не менее, они производят этанол путем естественного брожения, что может привести к концентрации алкоголя до 3,1% в нектарах и 8,1% в фруктах, говорит Марейке Джаниак из Университета Калгари в Канаде.

Это означает, что для животных и животных, поедающих нектар, было полезно развить способность быстро разрушать алкоголь и избегать пьянства.

«Возможность съесть много фруктов или нектара, не подвергаясь воздействию этанола, несомненно, открыла бы важный пищевой ресурс», — Марейке Джаниак.

Чтобы увидеть, скольким животным удалось это сделать, Джаниак и ее коллеги изучили ген ADH7 у 85 различных видов млекопитающих. ADH7 кодирует фермент, называемый алкогольдегидрогеназой 7, который помогает удалять опьяняющие химические вещества, в которые алкоголь превращается в нашем организме.

Они обнаружили, что млекопитающие, которые регулярно потребляют фрукты или нектар, с большей вероятностью имеют версию ADH7, позволяющей им наиболее эффективно перерабатывать алкоголь. Люди (Homo sapiens), шимпанзе (Pan troglodytes), бонобо (Pan paniscus) и гориллы (Gorilla gorilla) имеют общую мутацию в гене ADH7, которая повышает эффективность фермента в отношении этанола в 40 раз. Время этой мутации — 10 миллионов лет назад — задолго до того, как наши предки начали специально ферментировать напитки.

Ученые также выяснили, что листоносые летучие мыши (Phyllostomidae), употребляющие фрукты и нектар, также эффективны при переработке этанола, и его поглощение не влияет на их летные способности даже при концентрациях алкоголя в крови, которые делают человека опьяненным.

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Напротив, млекопитающие, в рационе которых обычно не хватает фруктов или нектаров, такие как коровы, лошади и слоны, являются плохими метаболизаторами алкоголя, потому что эти животные утратили свою функциональную версию ADH7.

Новое исследование прямо противоречит выводам биологов из Бристольского университета, которые в 2005 году пытались развенчать миф о пьянстве слонов. Согласно их выводам, крупные млекопитающие не могут потреблять достаточное количество ферментированных фруктов, чтобы достичь состояния опьянения.

Однако их расчеты интоксикации были основаны на скорости метаболизма этанола уникальной для человека. Исследование Джаниак и ее коллег показывает, что очень немногие млекопитающие обладают способностью метаболизировать этанол так же эффективно, как люди и приматы, а это означает, что для опьянения слона не потребуется много ферментированных фруктов.

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