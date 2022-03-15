Какие животные находятся под угрозой вымирания из-за разрастания городов?

Ученые предупреждают, что в ближайшие 30 лет более 850 видов фауны могут исчезнуть с лица Земли из-за урбанизации.

Вряд ли хоть кто-то из вас не слышал о климатическом кризисе, с которым столкнулась Земля и ее обитатели в последние годы. Теперь новое исследование предупреждает о грядущем кризисе биоразнообразия из-за роста населения Земли. Ученые из Йельского университета рассчитали эффект от прогнозируемого расширения городов на 1,53 миллиона квадратных километра в течение следующих 30 лет.

Они обнаружили, что в глобальном масштабе такое расширение напрямую угрожает в общей сложности 855 видам животных, особенно в «горячих точках биоразнообразия».

В список видов под угрозой входит яванский лори (Nycticebus javanicus) – очаровательный и медлительный примат-эндемик, обитающий на острове Ява в Индонезии. Вид страдает от браконьерства и торговли на черном рынке.. Также в списке розовый танагровый певун (Cardellina versicolor) – птица, обитающая в Мексике и Гватемале; лягушка из рода тростнянок и львиноголовый калот – ящерица из семейства агамовых.

Виды, испытывающие наибольшее давление от экспансии городов, сосредоточены в районах от центральной Мексики до Центральной Америки, Карибского бассейна, Гаити, Нигерии, Камеруна, Шри-Ланки, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Бразилии и Эквадора.

«Одна из целей исследования состояла в том, чтобы выявить те виды, которые не просто находятся под угрозой исчезновения, а которым угрожает конкретно расширение городов. Я думаю, что среднестатистический человек сейчас хорошо осведомлен о климатическом кризисе, но я не уверен, что они осведомлены о кризисе биоразнообразия», – Рохан Симкин, ведущий автор исследования.

Прогнозируется, что в течение следующих 30 лет население городов увеличится на 2,5 миллиарда человек. Ученые считают, что большая часть последующего расширения городов будет происходить в горячих точках биоразнообразия – районах, богатых видами, которые подвергаются высокому риску уничтожения в результате деятельности человека.

Города будущего: уже не только в проектах читать

Что может смягчить последствия урбанизации? Исследователи отмечают, что нужно сосредоточить внимание на городском планировании, которое защитит среду обитания местных видов – например, спланировать в городах большое количество зеленых зон. Например, во Флориде специалисты по охране окружающей среды решили облегчить диким хищникам миграцию и создали для пум «природный коридор».

Для исследования команда использовала «Карту жизни Йельского университета» – набор данных о распространении видов, используемых для мониторинга, исследования и разработки политики, защищающей виды во всем мире.

В научной работе также использовались недавно разработанные прогнозы землепользования для оценки будущих потерь среды обитания в результате расширения городских земель для более чем 30 000 наземных видов во всем мире.