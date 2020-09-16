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National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

Каким бывает альтруизм животных

Софья Демьянец
16 сентября 2020
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Зараженный муравей Temnothorax unifasciatus покидает муравейник, чтобы спасти от смерти своих собратьев
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В зоопарке Mogo (Австралия) овчарка опекает тигренка
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Вампировые летучие мыши делятся кровью со своими больными сородичами, которые сами не могут найти себе еду
Альтруистическое поведение свойственно не только людям.

Удивительно, но к альтруизму склонны не только люди, но и животные. Так, муравьи некоторых видов покидают свои жилища, когда чувствуют, что больны и скоро умрут. Например, муравьи Temnothorax unifasciatus, которые заразились спорами смертельного для них грибка, уходят далеко от своего муравейника. Таким образом они спасают сородичей от заражения.

Более известны случаи, когда альтруистические поступки совершали кошки и собаки. Они часто заботятся об осиротевших котятах, щенятах, бельчатах, утятах и даже тигрятах. Такое же поведение замечено и у моржей, которые берут под свою опеку детенышей погибших собратьев.

Вампировые летучие мыши нередко делятся кровью со своими больными сородичами, которые не могут сами добыть себе пищу. Причем, поскольку у вампиров хорошая память, они запоминают, кто из собратьев проявил заботу, и при необходимости отплатят им тем же. Заботятся о больных или раненых родственниках и дельфины. Известно, что здоровый дельфин будет плавать под больным несколько часов подряд, тем самым подталкивая его к поверхности воды, чтобы тот смог подышать.

Не менее альтруистичны и шимпанзе, которые приходят на помощь к своим младшим родственникам и нередко рискуют жизнью ради спасения сородичей.

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