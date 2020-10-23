Какой бывает память животных

Ученым удалось выяснить, что краткосрочная память у кошек лучше, чем у собак. Оказалось, что следы определенных событий хранятся в памяти у собак не более 5 минут, тогда как у кошек — 16 часов. А это дольше, чем у низших обезьян и орангутанов.

Похвастаться хорошей памятью могут и австралийские пресноводные радужные рыбки, которые помнили дорогу из лабиринта спустя 11 месяцев, после того, как впервые прошли его. По словам ученых, эти рыбки живут всего 2-3 года, а их способность воспроизводить в памяти информацию такой давности равносильна способности человека вспоминать события 20-30-летней давности.

Не менее хорошей памятью обладают хохлатые сойки. Как показали исследования, они всегда помнят, где находятся их тайники, и какая еда лежит в каждом из них.

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