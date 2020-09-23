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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

Кальгаспоры – «кающиеся» снега

Софья Демьянец
23 сентября 2020
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Кальгаспоры называют также «кающимися снегами». Это название было предложено художником и альпинистом Рудольфом Решрейтером, который был первым, кто описал и изобразил это явление.
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Высоко в горах можно увидеть «заросли» этих образований.

Удивительное природное явление можно наблюдать на поверхности снеговых или фирновых полей в высокогорье. Оно называется «пенитентес», что в переводе с испанского означает «кающиеся». Действительно, заостренные снежные образования, будто бы растущие из земли под наклоном, очень напоминают толпу молящихся людей. Впрочем, чаще всего, эти снежные формирования называют кальгаспоры.

Высокие кальгаспоры, до 6 метров в высоту, можно увидеть, например, в Андах выше 4000 метров над уровнем моря. А на леднике Кхумбу горы Эверест были зафиксированы рекордные образования — высотой до 30 метров.

Впервые «пенитентес» были обнаружены в 1835 году 26-летним Чарльзом Дарвином. Он тогда путешествовал на фрегате «Бигль» и, остановившись в городе Консепсьоне (Чили), отправился в экспедицию в Анды, где и увидел необычные снежные фигуры. Молодой исследователь решил, что кальгаспоры появились благодаря ветру, ведь эти многочисленные образования тянулись с запада на восток — по направлению, в котором дул ветер в Андах.

Сегодня исследователи точно знают, как образуются кальгаспоры. На высокогорье солнце «вытачивает» конусообразные фигуры из снега. А солнечные лучи, отражаясь от боковин этих образований, делают соседние кальгаспоры острее.

Интересно, что получившиеся небольшие кальгаспоры значительно облегчают альпинистам передвижение по крутым фирновым и ледовым склонам, представляя собой своеобразные ступеньки. Однако если путешественник встречает на своем пути «заросли» высоких кальгаспоров, преодолеть их без специального снаряжения будет невозможно.

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