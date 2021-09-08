Кальмаров застали за поиском дома для беременных подруг

Ученые обнаружили первые доказательства того, что самцы кальмаров занимаются поиском жилища для своих беременных самок.
Исследователи из Института поведения животных Макса Планка в Германии и Американского музея естественной истории дважды наблюдали самцов каракатицевидного кальмара (Sepioteuthis lessoniana), размахивающих щупальцами, чтобы отпугнуть других самцов, желающих спариться с самкой.
Спустя несколько мгновений головоногий моллюск покидал самку и плыл в расщелину в кораллах, чтобы выскочить через несколько секунд. Исследователи уверены, что такое поведение связано с поиском места, где самка могла бы безопасно отложить яйца.
Забота о яйцах и вылупившихся детенышах обычно полностью лежит на самках, и самцы не играют никакой роли в этом процесс, поэтому поведение каракатицевидных кальмаров удивило ученых.
Ученым пока неизвестно, с чем связано такое поведение у каракатицевидных кальмаров. Авторы исследования отмечают, что это редкий среди головоногих моллюсков моногамный вид, тогда как большинство из них полиаморны.
Каракатицевидный кальмар легко отличаются от других кальмаров своим длинным плавником. Большинство кальмаров — жители открытого моря. Они любят охотиться у рифов, особенно в ночное время. Каракатицевидный кальмар встречается в Индо-западной части Тихого океана, а также обитает в тропических водах Индийского океана в районе Красного моря.