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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Кальмаров застали за поиском дома для беременных подруг

National Geographic Россия
08 сентября 2021
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Фото: Eduardo Sampaio
Такое поведение у головоногих моллюсков еще никогда не фиксировалось.

Ученые обнаружили первые доказательства того, что самцы кальмаров занимаются поиском жилища для своих беременных самок.

Исследователи из Института поведения животных Макса Планка в Германии и Американского музея естественной истории дважды наблюдали самцов каракатицевидного кальмара (Sepioteuthis lessoniana), размахивающих щупальцами, чтобы отпугнуть других самцов, желающих спариться с самкой.

Спустя несколько мгновений головоногий моллюск покидал самку и плыл в расщелину в кораллах, чтобы выскочить через несколько секунд. Исследователи уверены, что такое поведение связано с поиском места, где самка могла бы безопасно отложить яйца.

Забота о яйцах и вылупившихся детенышах обычно полностью лежит на самках, и самцы не играют никакой роли в этом процесс, поэтому поведение каракатицевидных кальмаров удивило ученых.

«Я никогда не видел ничего подобного у головоногих моллюсков. Самцы обычно не уходят от самок, потому что с ними может спариться другой самец, но их поведение оказалось во много раз сложнее, чем мы думали ранее. Чем больше мы узнаем о кальмарах, тем больше поражаемся их сложности и причудам», – Анхель Фернандес-Альварес, эксперт по головоногим моллюскам.

Ученым пока неизвестно, с чем связано такое поведение у каракатицевидных кальмаров. Авторы исследования отмечают, что это редкий среди головоногих моллюсков моногамный вид, тогда как большинство из них полиаморны.

Каракатицевидный кальмар легко отличаются от других кальмаров своим длинным плавником. Большинство кальмаров — жители открытого моря. Они любят охотиться у рифов, особенно в ночное время. Каракатицевидный кальмар встречается в Индо-западной части Тихого океана, а также обитает в тропических водах Индийского океана в районе Красного моря.

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