Кальмаров застали за поиском дома для беременных подруг

Ученые обнаружили первые доказательства того, что самцы кальмаров занимаются поиском жилища для своих беременных самок.

Исследователи из Института поведения животных Макса Планка в Германии и Американского музея естественной истории дважды наблюдали самцов каракатицевидного кальмара (Sepioteuthis lessoniana), размахивающих щупальцами, чтобы отпугнуть других самцов, желающих спариться с самкой.

Спустя несколько мгновений головоногий моллюск покидал самку и плыл в расщелину в кораллах, чтобы выскочить через несколько секунд. Исследователи уверены, что такое поведение связано с поиском места, где самка могла бы безопасно отложить яйца.

Забота о яйцах и вылупившихся детенышах обычно полностью лежит на самках, и самцы не играют никакой роли в этом процесс, поэтому поведение каракатицевидных кальмаров удивило ученых.