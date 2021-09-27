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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Камчатская «Школа защитников природы» станет федеральным проектом

National Geographic Россия
27 сентября 2021
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Фото: Дарья Филиппова
О проекте рассказал директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок.

Проект стартовал в конце 2020 года. Его реализуют ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», Правительство Камчатского края и Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края. Как рассказали организаторы, подобных образовательных проектов в России больше нигде не найти.

На сегодня разработано три программы обучения: для эковолонтеров, заповедных гидов и государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В Школе уже прошли обучение более 100 волонтёров из разных регионов России и более 30 инспекторов камчатских ООПТ.

«Мы в заповедной отрасли уже давно столкнулись с тем, что, только сохраняя природу в рамках одной территории – заповедника или национального парка — не получаем достаточных результатов. Охрана окружающей среды становится делом все более глобальным и сложным. Влияют изменения климата, действия бизнеса и общества в масштабах всей страны. Нужно вовлекать в сохранение природы буквально каждого. А у нас пока такой стереотип (и это доказывают исследования), что общество снимает с себя ответственность и считает решение экологических проблем делом государства. Школа защитников природы была создана для того чтобы разрушить этот стереотип и научить людей грамотной, деятельной и эффективной помощи природе», — Петр Шпиленок.

По его словам, государство не способно полностью решить проблемы экологического характера только через бюрократические, административные функции. Для этого необходимо объединить и научить действовать вместе государство, бизнес и общество.

«Успеха можно добиться только при наличии синергетического эффекта: мы, то есть население, государство и бизнес, вместе, и тогда наши возможности увеличиваются. Причём поддержки пассивной недостаточно, будь то разговоры на кухне или лайки в сети. Нужно действовать. Школа защитников природы именно для этого и развивалась. Надеюсь, в ближайшем будущем мы станем федеральным, общероссийским проектом, центром компетенций, который объединит разные силы, даст прикладные инструменты для решения экологических проблем и при поддержке государства и бизнеса поможет многим мотивированным людям в разных уголках страны защищать и сохранять природу», — подчеркнул Шпиленок.

Ведущий специалист проекта «Школа защитников природы» Дарья Филиппова рассказала: проект динамично развивается с каждой сменой. Если в прошлом учебном году выпускниками Школы стали около 130 любителей природы, то в этом году планируется охватить не менее 200 человек. Обучение бесплатно и по большей части проходит онлайн. Поэтому заявки уже подают со всей России. Желающих в разы больше, чем мест в смене, в связи с этим введен конкурсный отбор.

«У нас сейчас уже третья версия конкурсной анкеты, мы долго ее разрабатывали, даже воспользовались помощью психолога, чтобы выявить и мотивацию, и личные качества волонтеров. При этом мы отдаем приоритет жителям региона: если на одно место претендуют одинаково сильные волонтер с Камчатки и волонтер из другой части России, мы возьмем камчатца», — Дарья Филипова.

По словам доцента МГУ Варвары Сажиной, онлайн образовательная программа длится около трех недель. Она предполагает общение с преподавателями, семинары и творческие домашние задания. «Предметы в Школе самые разные: от того, как устроены экосистемы, что такое биоразнообразие и каковы особенности правильного обращения с мусором, до того, как построить экологическую тропу, что делать, если ты встретил медведя, и как на самом деле устроены знаменитые камчатские вулканы», — говорит Сажина.

Первая в этом учебном году и четвертая с начала реализации проекта волонтерская смена пройдет с 29 сентября по 23 октября. «Школа защитников природы» приглашает жителей Камчатки и не только заполнить анкету и принять участие в обучении.

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