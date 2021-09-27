Камчатская «Школа защитников природы» станет федеральным проектом

По его словам, государство не способно полностью решить проблемы экологического характера только через бюрократические, административные функции. Для этого необходимо объединить и научить действовать вместе государство, бизнес и общество.

«Успеха можно добиться только при наличии синергетического эффекта: мы, то есть население, государство и бизнес, вместе, и тогда наши возможности увеличиваются. Причём поддержки пассивной недостаточно, будь то разговоры на кухне или лайки в сети. Нужно действовать. Школа защитников природы именно для этого и развивалась. Надеюсь, в ближайшем будущем мы станем федеральным, общероссийским проектом, центром компетенций, который объединит разные силы, даст прикладные инструменты для решения экологических проблем и при поддержке государства и бизнеса поможет многим мотивированным людям в разных уголках страны защищать и сохранять природу», — подчеркнул Шпиленок.

Ведущий специалист проекта «Школа защитников природы» Дарья Филиппова рассказала: проект динамично развивается с каждой сменой. Если в прошлом учебном году выпускниками Школы стали около 130 любителей природы, то в этом году планируется охватить не менее 200 человек. Обучение бесплатно и по большей части проходит онлайн. Поэтому заявки уже подают со всей России. Желающих в разы больше, чем мест в смене, в связи с этим введен конкурсный отбор.