Камчатская «Школа защитников природы» станет федеральным проектом

Проект стартовал в конце 2020 года. Его реализуют ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», Правительство Камчатского края и Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края. Как рассказали организаторы, подобных образовательных проектов в России больше нигде не найти.
На сегодня разработано три программы обучения: для эковолонтеров, заповедных гидов и государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В Школе уже прошли обучение более 100 волонтёров из разных регионов России и более 30 инспекторов камчатских ООПТ.
По его словам, государство не способно полностью решить проблемы экологического характера только через бюрократические, административные функции. Для этого необходимо объединить и научить действовать вместе государство, бизнес и общество.
«Успеха можно добиться только при наличии синергетического эффекта: мы, то есть население, государство и бизнес, вместе, и тогда наши возможности увеличиваются. Причём поддержки пассивной недостаточно, будь то разговоры на кухне или лайки в сети. Нужно действовать. Школа защитников природы именно для этого и развивалась. Надеюсь, в ближайшем будущем мы станем федеральным, общероссийским проектом, центром компетенций, который объединит разные силы, даст прикладные инструменты для решения экологических проблем и при поддержке государства и бизнеса поможет многим мотивированным людям в разных уголках страны защищать и сохранять природу», — подчеркнул Шпиленок.
Ведущий специалист проекта «Школа защитников природы» Дарья Филиппова рассказала: проект динамично развивается с каждой сменой. Если в прошлом учебном году выпускниками Школы стали около 130 любителей природы, то в этом году планируется охватить не менее 200 человек. Обучение бесплатно и по большей части проходит онлайн. Поэтому заявки уже подают со всей России. Желающих в разы больше, чем мест в смене, в связи с этим введен конкурсный отбор.
По словам доцента МГУ Варвары Сажиной, онлайн образовательная программа длится около трех недель. Она предполагает общение с преподавателями, семинары и творческие домашние задания. «Предметы в Школе самые разные: от того, как устроены экосистемы, что такое биоразнообразие и каковы особенности правильного обращения с мусором, до того, как построить экологическую тропу, что делать, если ты встретил медведя, и как на самом деле устроены знаменитые камчатские вулканы», — говорит Сажина.
Первая в этом учебном году и четвертая с начала реализации проекта волонтерская смена пройдет с 29 сентября по 23 октября. «Школа защитников природы» приглашает жителей Камчатки и не только заполнить анкету и принять участие в обучении.