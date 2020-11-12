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National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

Каньо-Кристалес: река пяти цветов

Софья Демьянец
12 ноября 2020
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Каньо-Кристалес
Фото: Pedro Szekely / flickr.com
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Каньо-Кристалес
Фото: Pedro Szekely / flickr.com
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Каньо-Кристалес
Фото: Pedro Szekely / flickr.com
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Каньо-Кристалес
Фото: Pedro Szekely / flickr.com
Такой окрас у неё благодаря исключительно природным факторам.

Колумбийскую Каньо-Кристалес (исп. Caño Cristales) называют самой красивой рекой в мире. И это не чье-то субъективное мнение — такое название твердо укрепилось за ней так же, как и несколько других: например, «Река пяти цветов» или «Жидкая радуга». С испанского Caño Cristales и вовсе переводится как «кристальная река».

Эти названия река приобрела благодаря тому, что её воды будто бы окрашены в пять разных цветов. Так, голубоватый цвет имеют сами воды реки, чёрный и желтый оттенки придает ей дно, кое-где покрытое зелеными водорослями.

Красный цвет река получила из-за растущих в ней водорослей Macarenia clavigera. Однако особенно яркими они становятся только с сентября по ноябрь. В остальное же время цвет водорослей не такой яркий, и река по своему внешнему виду не отличается от других колумбийских рек.

Протяжённость этого природного чуда составляет 100 км, а устье реки находится в центральной части Колумбии, на территории департамента Мета в горной цепи Макарена. В парке, где находится Каньо-Кристалес, обитает 420 видов птиц, 10 видов земноводных, 43 вида пресмыкающихся и 8 видов приматов.

Посмотрите, как роботы-хамелеоны следят за собратьями и прыгучими лемурами.

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