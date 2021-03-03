Каракатицы прошли когнитивный тест, разработанный для детей

Опубликованы результаты исследования, демонстрирующего интеллектуальные способности каракатиц. Головоногие моллюски поучаствовали в аналоге Стэнфордского эксперимента с зефиром. Этот тест довольно прост: ребенка помещают в комнату с кусочком зефира и объясняют, что если он воздержится от лакомства в течение 15 минут, то получит вторую порцию и возможность съесть оба кусочка зефира.

Этот навык откладывать удовлетворение демонстрирует когнитивные способности, такие как планирование будущего. Изначально эксперимент проводился для изучения того, как развивается человеческое познание и определения, в каком возрасте человек достаточно сообразителен, чтобы откладывать получение вознаграждения для достижения лучшего результата в будущем.

Из-за простоты теста его можно адаптировать для животных. Некоторые приматы и собаки могут откладывать получение удовольствия, хотя и непоследовательно.

Теперь Стэнфордский тест прошли и лекарственные каракатицы (Sepia officinalis). Эксперименты показали, что эти головоногие моллюски способны отказываться от утренней трапезы в виде крабового мяса, если знают, что позже им предложат на обед креветки, которые нравятся каракатицам намного больше.