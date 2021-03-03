Каракатицы прошли когнитивный тест, разработанный для детей
Опубликованы результаты исследования, демонстрирующего интеллектуальные способности каракатиц. Головоногие моллюски поучаствовали в аналоге Стэнфордского эксперимента с зефиром. Этот тест довольно прост: ребенка помещают в комнату с кусочком зефира и объясняют, что если он воздержится от лакомства в течение 15 минут, то получит вторую порцию и возможность съесть оба кусочка зефира.
Этот навык откладывать удовлетворение демонстрирует когнитивные способности, такие как планирование будущего. Изначально эксперимент проводился для изучения того, как развивается человеческое познание и определения, в каком возрасте человек достаточно сообразителен, чтобы откладывать получение вознаграждения для достижения лучшего результата в будущем.
Из-за простоты теста его можно адаптировать для животных. Некоторые приматы и собаки могут откладывать получение удовольствия, хотя и непоследовательно.
Теперь Стэнфордский тест прошли и лекарственные каракатицы (Sepia officinalis). Эксперименты показали, что эти головоногие моллюски способны отказываться от утренней трапезы в виде крабового мяса, если знают, что позже им предложат на обед креветки, которые нравятся каракатицам намного больше.
Команда исследователей во главе с поведенческим экологом Александрой Шнелл из Кембриджского университета отметила в своей новой статье, что в данном случае трудно определить, было ли это изменение в поведении кормодобывания ответом на доступность добычи или же обусловлено способностью проявлять самообладание.
Поэтому ученые разработали еще один тест для шести лекарственных каракатиц. Их поместили в специальный резервуар с двумя закрытыми камерами с прозрачными дверцами. В одной из камер находились креветки в виде корма, а в другой живые креветки, которых каракатицы предпочитали в большей степени.
На дверях были размещены символы, которые каракатицы были обучены распознавать. Круг означал, что дверь откроется сразу. Треугольник означал, что дверь откроется через промежуток времени от 10 до 130 секунд. А квадрат, использовавшийся только в контрольных условиях, означал, что дверь останется закрытой на неопределенный срок.
В условиях испытания креветки помещались за открытую дверь, а живые креветки были доступны только после некоторой задержки. Если каракатица уходила за креветкой, ее сразу же удаляли. В контрольной группе креветка оставалась недоступной за дверью с квадратным символом, которая не открывалась.
Исследователи обнаружили, что все каракатицы в тестовых условиях решили дождаться своей любимой еды (живых креветок), но не потрудились сделать это в контрольной группе, где они не могли получить к ней доступ.
Исследователи отмечают, что каракатицы, очевидно, способны проявлять самоконтроль, но пока не могут точно объяснить причины такого поведения. У таких видов, как попугаи, приматы и врановые, отсроченное вознаграждение было связано с такими факторами, как использование инструментов и социальная компетентность.
Насколько нам известно, каракатицы не используют инструменты, не хранят пищу и не общаются между собой. Исследователи полагают, что эта способность откладывать удовлетворение может иметь отношение к тому, как каракатицы добывают себе пищу.
«Каракатицы проводят большую часть своего времени, маскируясь в ожидании появления потенциальной пищи. Они нарушают камуфляж, когда атакуют добычу, но в этот момент сами становятся потенциальными жертвами более крупных хищников. Мы предполагаем, что отложенное удовлетворение могло развиться как побочный эффект этого, поэтому каракатицы могут оптимизировать добычу, ожидая появления еды лучшего качества», — заключает Шнелл.