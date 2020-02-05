Каракатицы успешно прошли тест на самоконтроль

Ученые из Университета Кан-Нормандия и Кембриджского университета выяснили, что каракатицы едят меньше крабов, если знают, что позже буду питаться своей любимой пищей — креветками. Для эксперимента исследователи отобрали 29 особей лекарственной каракатицы (Sepia officinalis). Пять раз в день в течение пяти суток им предлагали на выбор в качестве еды креветок или крабов. Все 29 животных каждый раз выбирали креветок.

В дальнейшем каракатиц разделили на две группы. Всех животных кормили утром крабами, а вечером первая группа получала креветок, а вторая — случайным образом либо крабов, либо креветок. Первая группа быстро адаптировалась. Зная, что вечером их ждут креветки, каракатицы в течение дня ели все меньше крабов. Такое поведение не было отмечено у второй группы, которая не могла рассчитывать на гарантированную порцию креветок «на ужин».

Чтобы закрепить данные эксперимента, ученые поменяли группы местами, и вскоре убедились в правильности выводов. Каракатицы, которые получали гарантированных креветок, демонстрировали склонность к уменьшению потребления крабов.