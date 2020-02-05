Каракатицы успешно прошли тест на самоконтроль
Ученые из Университета Кан-Нормандия и Кембриджского университета выяснили, что каракатицы едят меньше крабов, если знают, что позже буду питаться своей любимой пищей — креветками. Для эксперимента исследователи отобрали 29 особей лекарственной каракатицы (Sepia officinalis). Пять раз в день в течение пяти суток им предлагали на выбор в качестве еды креветок или крабов. Все 29 животных каждый раз выбирали креветок.
В дальнейшем каракатиц разделили на две группы. Всех животных кормили утром крабами, а вечером первая группа получала креветок, а вторая — случайным образом либо крабов, либо креветок. Первая группа быстро адаптировалась. Зная, что вечером их ждут креветки, каракатицы в течение дня ели все меньше крабов. Такое поведение не было отмечено у второй группы, которая не могла рассчитывать на гарантированную порцию креветок «на ужин».
Чтобы закрепить данные эксперимента, ученые поменяли группы местами, и вскоре убедились в правильности выводов. Каракатицы, которые получали гарантированных креветок, демонстрировали склонность к уменьшению потребления крабов.
Этот тест является разновидностью Стэнфордского зефирного эксперимента — серии исследований отсроченного удовольствия, впервые проведенных в конце 1960-х годов. Считается, что испытуемые успешно демонстрируют самоконтроль, если воздерживаются от доступного в данную секунду угощения, зная, что в будущем их ждет более приятное угощение. Изначально в качестве испытуемых выступали дети, однако в дальнейшем ученые обнаружили, что тест способны успешно проходить многие позвоночные, такие как приматы, собаки или вороны.
Однако головоногие совсем не похожи на тех животных, которые ранее проходили тесты. Они не просто беспозвоночные; их эволюционный путь отличается от любого другого организма.
«Учитывая, что головоногие отошли от линии позвоночных примерно 550 миллионов лет назад, обнаружение сопоставимых, ориентированных на будущее способностей у каракатицы может дать ценную эволюционную информацию о происхождении такой сложной когнитивной способности», — указывают авторы статьи.
Исследователи отмечают, что все каракатицы содержались в соответствующих лабораториях и участвовали еще в нескольких неинвазивных экспериментах. Все они достигли естественной продолжительности жизни этого вида и находились в удобных местах для обитания каракатиц.