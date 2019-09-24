Карликовый бегемот делает первые шаги: видео

В Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре обитают бегемоты, относящиеся к вымирающим видам животных: карликовые (лат. Hexaprotodon liberiensis). Взрослые особи достигают 75−83 сантиметров в плечах, 150−177 сантиметров в длину и весят до 275 килограммов: это очень мало по сравнению с обыкновенными бегемотами (лат. Hippopotamus amphibius), чья масса может составлять 4500 килограммов (но чаще находится в пределе двух-трех тонн), а рост – 165 см.



Карликовые бегемоты размножаются не чаще, чем раз в два года. Беременность длится около полугода, малыши при рождении весят от 4 до 6 килограммов. На естественном вскармливании они находятся до 8 месяцев, однако с трех месяцев уже пополняют свой рацион «взрослой пищей».



По оценкам Всемирного союза охраны природы, в 1993 году естественная популяция карликовых бегемотов не превышала 3000 особей, а современная численность составляет не более тысячи. Зоопарк американского города Монтгомери (штат Алабама) участвует в программе по воспроизведению этого вида животных. Здесь за четыре года на свет появилось уже четыре карликовых бегемота, притом недавний случай – уникален: 4 августа у самки по кличке Асали (Asali) и самца по кличке Мики (Mikey) родилась двойня. При том оба они стали родителями впервые.



Близнецы для карликовых бегемотов считаются серьезной аномалией. За период наблюдения с 1903 по 2015 гг. такие детеныши рождались лишь 11 раз по всему миру. Но малыши были столь слабы, что выжило только четверо из них, и еще в одном случае – оба новорожденных.



В Montgomery Zoo сохранить обоих близнецов также не удалось: один из них имел врожденный дефект, мешавший ему принимать пищу. Но здоровье второго бегемота не вызывает опасений; сейчас ему 7 недель, он развивается по возрасту и уже выходит в открытый вольер, где его могут увидеть посетители.