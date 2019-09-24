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Природа

Карликовый бегемот делает первые шаги: видео

Анастасия Баринова
24 сентября 2019
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Фото: Montgomery Zoo and Mann Wildlife Learning Museum
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Фото: Jacalyn Harkins Morton/Montgomery Zoo and Mann Wildlife Learning Museum
В американском зоопарке родился уникальный представитель семейства бегемотовые.

В  Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре обитают бегемоты, относящиеся к вымирающим видам животных: карликовые (лат. Hexaprotodon liberiensis). Взрослые особи достигают 75−83 сантиметров в плечах, 150−177 сантиметров в длину и весят до 275 килограммов: это очень мало по сравнению с обыкновенными бегемотами (лат. Hippopotamus amphibius), чья масса может составлять 4500 килограммов (но чаще находится в пределе двух-трех тонн), а рост – 165 см.

Карликовые бегемоты размножаются не чаще, чем раз в два года. Беременность длится около полугода, малыши при рождении весят от 4 до 6 килограммов. На естественном вскармливании они находятся до 8 месяцев, однако с трех месяцев уже пополняют свой рацион «взрослой пищей».

По оценкам Всемирного союза охраны природы, в 1993 году естественная популяция карликовых бегемотов не превышала 3000 особей, а современная численность составляет не более тысячи. Зоопарк американского города Монтгомери (штат Алабама) участвует в программе по воспроизведению этого вида животных. Здесь за четыре года на свет появилось уже четыре карликовых бегемота, притом недавний случай – уникален: 4 августа у самки по кличке Асали (Asali) и самца по кличке Мики (Mikey) родилась двойня. При том оба они стали родителями впервые.

Близнецы для карликовых бегемотов считаются серьезной аномалией. За период наблюдения с 1903 по 2015 гг. такие детеныши рождались лишь 11 раз  по всему миру. Но малыши были столь слабы, что выжило только четверо из них, и еще в одном случае – оба новорожденных.

В Montgomery Zoo сохранить обоих близнецов также не удалось: один из них имел врожденный дефект, мешавший ему принимать пищу. Но здоровье второго бегемота не вызывает опасений; сейчас ему 7 недель, он развивается по возрасту и уже выходит в открытый вольер, где его могут увидеть посетители.

Здоровы и другие карликовые бегемоты, родившиеся в зоопарке Монтгомери в 2016 и 2018 годах. Половой зрелости этот вид животных достигает к 3-5 годам, и, вероятно, вскоре и они примут участие в возрождении своей популяции.

Узнайте о зоопарках, где также заботятся о миниатюрных бегемотах.

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