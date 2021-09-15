Карта американского штата может навсегда измениться из-за прошедшего урагана

На снимках из космоса, сделанных до и после урагана, видна измененная дельта реки. На спутниковом снимке Landsat 8 показан регион Нового Орлеана, каким он был 19 сентября 2015 года, а затем, как он выглядел 3 сентября 2021 года, через пять дней после удара Иды в этот регион.

Вода, изобилующая отложениями, выглядит светло-голубой на изображении 2015 года в искусственных цветах. На естественном цветном изображении того же региона после урагана показаны эти заполненные отложениями воды неприглядного коричневатого оттенка, в частности озеро Морепа, озеро Пончартрен и северо-западное побережье озера Борн.

Наиболее отчетливо изменения видны на территории Лафурш недалеко от Лароза на снимке ниже.