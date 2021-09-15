Карта американского штата может навсегда измениться из-за прошедшего урагана

Ураган четвертой категории «Ида» обрушился на юго-восточную часть США 29 августа и бушевал до 3 сентября, унеся жизни 82 человек. 26 из этих смертей пришлись на Луизиану, где были повреждены дороги и мосты, разрушались дома и предприятия, происходили массовые отключения электроэнергии.
Еще одним последствием урагана стало изменение ландшафта в дельте Миссисипи: вода все еще держится в низменных районах, резко изменив береговую линию. Ученые внимательно следят за ландшафтом при помощи спутников снимков и не исключают, что карта Луизианы изменилась навсегда.
На снимках из космоса, сделанных до и после урагана, видна измененная дельта реки. На спутниковом снимке Landsat 8 показан регион Нового Орлеана, каким он был 19 сентября 2015 года, а затем, как он выглядел 3 сентября 2021 года, через пять дней после удара Иды в этот регион.
Вода, изобилующая отложениями, выглядит светло-голубой на изображении 2015 года в искусственных цветах. На естественном цветном изображении того же региона после урагана показаны эти заполненные отложениями воды неприглядного коричневатого оттенка, в частности озеро Морепа, озеро Пончартрен и северо-западное побережье озера Борн.
Наиболее отчетливо изменения видны на территории Лафурш недалеко от Лароза на снимке ниже.
Миссия Delta-X в настоящее время отслеживает изменения в осадочных породах и динамике болот в результате урагана «Ида». Позже в этом месяце, когда вода спадет еще больше, группа посетит землю и будет использовать лодки для осмотра местности в дополнение к использованию воздушного радара.
Команда Delta-X планирует отслеживать уровни солености, чтобы увидеть, могут ли соленые болота вытеснить пресноводные. Они также надеются на приток речных наносов, которые могут восполнить эродированные прибрежные районы и дать растениям место для жизни.