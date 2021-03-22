Кашалоты научились уворачиваться от гарпунов и обучили этому других
Исследование, проведенное Лондонским королевским обществом, было основано на недавно оцифрованных журналах американских китобоев, в которых записывались подробности их экспедиций в северной части Тихого океана в XIX веке. В частности, в этих журналах фиксировалось количество замеченных или убитых кашалотов (Physeter macrocephalus).
Как отмечается в исследовании, в общей сложности было задокументировано почти 80 000 дней плавания, за которые было замечено 2405 кашалотов. Авторы исследования заметили, что с начала китобойного промысла количество загарпуненных кашалотов неуклонно снижалось.
В среднем, за два года с начала охоты в определенном районе количество убитых китов снизилось на 58 процентов.
Исследователи пришли к выводу, что кашалоты распознали, как именно их убивают, поделились этой информацией с членами своих стад и соответственно изменили свое поведение, демонстрируя своеобразную «культурную эволюцию».
Кашалоты разработали тактику, чтобы уклоняться от охотников. Вместо того, чтобы формировать защитные квадраты, используемые для борьбы с естественными хищниками, косатками, кашалоты могли понять, что плавание против ветра позволит им обогнать парусные охотничьи корабли.
Однако научно-технологический прогресс и появление усовершенствованных гарпунных пушек в конце XIX века привели к тому, что даже хитрый кашалот был обречен на гибель.
Из-за хищнической добычи, прекратившейся только к 1980-м годам, поголовье кашалотов сильно снизилось, но сохранилось лучше, чем поголовье усатых китов (Mysticeti). Сейчас численность кашалотов медленно восстанавливается, хотя этому препятствуют антропогенные факторы, в том числе загрязнение океана и рыболовство. Современная популяция кашалотов в мире трудно поддается оценке; наиболее вероятное число — 300-400 тысяч особей.
Известна уникальная способность кашалота к чрезвычайно глубоким погружениям. Он ныряет глубже, чем любое другое животное, дышащее воздухом. Некоторые источники указывают на возможную способность кашалота погружаться до 3000 и даже до 4000 метров.