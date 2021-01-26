Хищнецы: профессиональные охотники на пауков

Хищнецы (лат. Reduviidae) — это крупное семейство клопов, обитающих по всему миру. Их характер и образ жизни под стать названию: они устраивают засады, после чего убивают ничего не подозревающую жертву и высасывают жидкие внутренности, прокалывая мягкие ткани с помощью острых клювов.



Но когда в качестве добычи фигурирует паук, хищник сталкивается с неожиданной проблемой: как подобраться к восьминогому конкуренту? Большинство пауков используют свою паутину не только в качестве ловчих сетей, но и как усилитель сенсорного аппарата. У них отличная чувствительность к вибрациям, и стоит кому-то случайно тронуть нить, как паук тут же узнает об этом. Ученые выяснили, как же на самом деле хищнецы обходят паучьи системы оповещения.