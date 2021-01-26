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Природа

Хищнецы: профессиональные охотники на пауков

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26 января 2021
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Хищнец.
Фото: Кирилл Кривошеев
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Хищнец кольчатый. Московская область.
Фото: Ольга Сизова
Хищнецы, мастера скрытных убийств в мире насекомых, способны охотиться не только на беззащитных гусениц, но и на пауков в их собственной паутине. Ученые выяснили, как именно хищнецу удается оставаться незамеченным во время охоты.

Хищнецы (лат. Reduviidae) — это крупное семейство клопов, обитающих по всему миру. Их характер и образ жизни под стать названию: они устраивают засады, после чего убивают ничего не подозревающую жертву и высасывают жидкие внутренности, прокалывая мягкие ткани с помощью острых клювов.

Но когда в качестве добычи фигурирует паук, хищник сталкивается с неожиданной проблемой: как подобраться к восьминогому конкуренту? Большинство пауков используют свою паутину не только в качестве ловчих сетей, но и как усилитель сенсорного аппарата. У них отличная чувствительность к вибрациям, и стоит кому-то случайно тронуть нить, как паук тут же узнает об этом. Ученые выяснили, как же на самом деле хищнецы обходят паучьи системы оповещения.

Долговязое насекомое медленно берет нити полотна кончиками лап и осторожно растягивает их в стороны, пока они не порвутся. После этого они стравливают концы, чтобы свести к минимуму любые вибрации.

Таким образом они буквально «пропарывают» свой путь к добыче, оставаясь при этом полностью невидимыми для паука. Чтобы оценить уровень вибрации, которую действия хищнеца оказывают на паутину, ученые использовали виброметрический лазер. Измерения показали, что даже с помощью современной техники отследить вибрации было практически невозможно.

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