Кит, выброшенный на побережье Флориды, оказался новым видом

Кит длиной 11,5 метра, выброшенный на берег заповедника водно-болотных угодий Эверглейдс в штате Флорида в январе 2019 года, оказался новым видом.

Когда тушу животного вынесло на пляж, ученые решили, что это подвид полосатика Брайда (Balaenoptera brydei), вида усатых китов из той же группы, которая включает горбатых (Megaptera novaeangliae) и синих китов (Balaenоptera musculus). Этот подвид был назван китом Райса.

После генетического анализа других китов Райса и изучения черепа кита в Эверглейдс, исследователи пришли к выводу, что кит Райса — это не подвид, а совершенно новый вид, обитающий в Мексиканском заливе.

Открытие, подробно описанное в журнале Marine Mammal Science, также означает, что на планете проживает менее ста представителей этого вида, что делает их «находящимися под угрозой исчезновения», согласно заявлению Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA).

Исследователи изучили записи о ките Брайда в Карибском бассейне и Атлантическом океане и пришли к выводу, что обнаруженные ими киты были свидетельством существования «неописанного вида Balaenoptera из Мексиканского залива».