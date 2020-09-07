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Природа

Китайская исполинская саламандра – крупнейшее земноводное в мире

Софья Демьянец
07 сентября 2020
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Иногда китайские исполинские саламандры издают лай, вой, свист или даже звук, похожий на плач маленького ребенка
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Китайская исполинская саламандра. Фото из статьи «Ной нашего времени»
Даже в сравнении с многими млекопитающими это создание – вовсе немаленькое.

Звание самого крупного земноводного на Земле по праву принадлежит китайской исполинской саламандре (Andrias davidianus), которая может достигать 180 см в длину. Она очень плохо видит, однако прекрасно чувствует малейшие колебания воды. Именно это и помогает ей добывать свою излюбленную пищу — лягушек и рыб.

Этот гигант — один из двух сохранившихся видов рода Andrias. Второй вид — японская исполинская саламандра (Andrias japonicus) — немного меньше саламандры-рекордсменки. Она может достигать 144 см в длину.

Не секрет, что очень скоро многими удивительными животными мы не сможем полюбоваться в дикой природе. К таковым относится и китайская исполинская саламандра. Сегодня она находится на грани исчезновения, поскольку является популярным деликатесом и используется в китайской медицине. Кроме того, она страдает от загрязнения её среды обитания — горных рек и озер Китая. В наши дни китайских исполинских саламандр можно увидеть в аквариумах и зоопарках, где они, впрочем, никогда не достигают своего рекордного размера.

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