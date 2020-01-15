Китайские веслоносы признаны вымершим видом по вине человека

Ученые официально заявили об исчезновении китайского веслоноса (лат. Psephurus gladius). Эта пресноводная рыба из отряда осетрообразные, эндемик реки Янцзы и ее притоков, является одной из самых древних на планете, но официально она была описана только в 1862 году. Уже к тому времени она была редка, и изучить ее в полной мере так и не удалось: с 2003 года ни одного китайского веслоноса замечено не было.
Эта рыба имеет среднюю длину 3 метра, но может вырастать и до 7 метров при массе 300 кг. Вид существует около 200 миллионов лет и смог пережить множество природных катастроф. Сокрушающим ударом стали антропогенные факторы: загрязнение воды, судоходство, строительство плотин и перелов.
Веслоносы высоко ценились в местной кулинарии: в 1970-х годах в среднем добывалось 25 тонн этих рыб в год. К 1993 году стало понятно, что размер популяции сократился до критической, она уже не способна воспроизводить себя. Ученые попытались разводить рыбу в неволе, но для веслоноса эти условия не подходят, и ни один эксперимент успехом не увенчался.
Забив тревогу, китайская пресса назвала веслоносов «водными пандами», указывая и на важное значение и редкость этих рыб. Китайское правительство объявило десятилетний мораторий на вылов веслоносов в Янцзы, стараясь выправить положение, но было уже поздно: в отличие от панд, задержать полное исчезновение веслоносов не удалось. Многолетние поиски с гидролокаторами и другой аппаратурой не показали наличие ни одной особи. Не встречается рыба и на рынках – она полностью исчезла с лица Земли.
В бедственном положении находятся и другие обитатели Янцзы: последние исследования показали отсутствие более 100 видов рыб, обитавших здесь ранее.