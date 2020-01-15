Китайские веслоносы признаны вымершим видом по вине человека

Ученые официально заявили об исчезновении китайского веслоноса (лат. Psephurus gladius). Эта пресноводная рыба из отряда осетрообразные, эндемик реки Янцзы и ее притоков, является одной из самых древних на планете, но официально она была описана только в 1862 году. Уже к тому времени она была редка, и изучить ее в полной мере так и не удалось: с 2003 года ни одного китайского веслоноса замечено не было.



Эта рыба имеет среднюю длину 3 метра, но может вырастать и до 7 метров при массе 300 кг. Вид существует около 200 миллионов лет и смог пережить множество природных катастроф. Сокрушающим ударом стали антропогенные факторы: загрязнение воды, судоходство, строительство плотин и перелов.